Гидромет: грозы ожидаются в Беларуси во вторник 28 мая

Желтый уровень опасности в Беларуси продлен на день — грозы ожидаются в республике и во вторник 28 мая, сообщили в понедельник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Накануне по стране было объявлено штормовое предупреждение неблагоприятных погодных условий.
Как проинформировали в Гидромете, такая погода сохранится и в среду — в отдельных районах прогремят грозы, пройдут кратковременные дожди.
При этом, как сообщили синоптики, похолодания не ожидается — будет по-прежнему по-летнему тепло: в Минске и Бресте — до +25°C, в Витебске — до +26°C, в Гродно — +23°C, в Гомеле столбики термометров поднимутся до +28°C, в Могилеве — до +27°C.