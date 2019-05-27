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Гидромет: грозы ожидаются в Беларуси во вторник 28 мая

28.05.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Желтый уровень опасности в Беларуси продлен на день — грозы ожидаются в республике и во вторник 28 мая, сообщили в понедельник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Накануне по стране было объявлено штормовое предупреждение неблагоприятных погодных условий.

Как проинформировали в Гидромете, такая погода сохранится и в среду — в отдельных районах прогремят грозы, пройдут кратковременные дожди.

При этом, как сообщили синоптики, похолодания не ожидается — будет по-прежнему по-летнему тепло: в Минске и Бресте — до +25°C, в Витебске — до +26°C, в Гродно — +23°C, в Гомеле столбики термометров поднимутся до +28°C, в Могилеве — до +27°C.

источник: Sputnik.by

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Желтый уровень опасности в Беларуси продлен на день — грозы ожидаются в республике и во вторник 28 мая, сообщили в понедельник в Республиканском центре...
 
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