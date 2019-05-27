Гидромет: грозы ожидаются в Беларуси во вторник 28 мая

Источник материала: Полымя

Желтый уровень опасности в Беларуси продлен на день — грозы ожидаются в республике и во вторник 28 мая, сообщили в понедельник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Накануне по стране было объявлено штормовое предупреждение неблагоприятных погодных условий.

Как проинформировали в Гидромете, такая погода сохранится и в среду — в отдельных районах прогремят грозы, пройдут кратковременные дожди.