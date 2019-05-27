Какие изменения ждут белорусов с 1 июня?

В июне упрощаются кассовые операции и расчеты между организациями и ИП, повышаются тарифы цены на ЖКУ: отопление, обогрев воды, газ.

С 1 июня вырастут цены на коммунальные услуги, увеличатся субсидируемые тарифы на теплоснабжение - отопление и обогрев воды: с 16,9259 до 18,4831 рубля за 1 Гкал. Напомним, тарифы на ЖКУ могут повыситься не больше чем на 5 долларов ежегодно .

Напомним, 10 марта министр ЖКХ в интервью СТВ отметил , что в Беларуси появится «Служба заказчика», которая будет выступать от лица граждан и решать, выполнены работы или нет, а услуги ЖКХ будут осуществляться на конкурентной основе.

С 1 июня на летний период также вырастут некоторые тарифы на газ для домов и квартир с установленными индивидуальными газовыми отопительными приборами. Если раньше таким жилищам 1 куб. м обходился в 0,1143 рубля, то сейчас будет с 0,4114 рубля. С 1 сентября тариф снизится до 0,1190 рубля.

Мак и конопля, обнаруженные на участках граждан, будут уничтожаться, а сами граждане – облагаться штрафами. Уголовная ответственность ждет тех, кто выращивает эти растения на продажу. Такие меры обусловлены программой «Мак», объявленной в стране.

Юридические лица, ИП имеют право сдавать деньги в банки позже установленного срока, если сумма в кассе составляет меньше 2 базовых величин. Согласно постановлению Правления Нацбанка от 19.03.2019 № 117.

Лимиты банков для ИП и организаций отменяются. Упрощаются кассовые операции и наличные расчеты между организациями и ИП.

Подорожают сигареты. Цены на 5 копеек повысит Гродненская табачная фабрика «Неман». В Беларуси также появятся новые марки сигарет: Kent Mix Purple Fresh стоимостью 3,1 рубля.