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Госконтроль: в ряде организаций области инвентаризация проводится с нарушениями

28.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Госконтроль: в ряде организаций области инвентаризация проводится с нарушениями

Чтобы эффективно конкурировать на рынке, предприятия планируют свое развитие, модернизируют оборудование, совершенствуют технологические процессы. Для успешной реализации данных мероприятий любому хозяйственнику необходимо располагать реальными данными о финансовом положении предприятия, владеть достоверными сведениями об имуществе, находящемся в его распоряжении (объеме, состоянии, правильности оценки), что возможно установить при проведении инвентаризации, сверив фактическое наличие и состояние имущества с данными бухучета.

Как рассказал корреспонденту pinsknews.by заместитель начальника управления координации контрольной деятельности и организационной работы Комитета Дмитрий Бархатов, проводимые Комитетом государственного контроля Брестской области контрольно-аналитические мероприятия показали, что в ряде организаций области инвентаризация либо вообще не проводится, либо проводится с нарушением действующего законодательства.

Например, в ходе проверки одного из предприятий Ивацевичского района установлено, что руководителем издан приказ о проведении инвентаризации, однако, инвентаризация надлежащим образом не проведена. Меры ответственности к председателю и членам инвентаризационной комиссии руководителем предприятия не применялись. При этом в ходе проведения Комитетом внеплановой инвентаризации выявлено 52 неучтенных здания (сооружения) 1962-2010 годов постройки и ряд иных излишков товарно-материальных ценностей. Сооружения и ТМЦ поставлены на учет, доначислены налоговые платежи. При этом в ходе проводимых предприятием инвентаризаций прошлых лет, излишков также не выявлялось.

Отдельные руководители «забывают», что инвентаризация обязательна как при смене материально-ответственных лиц, так и перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

Например, в ходе контрольно-аналитических мероприятий одного из сельхозпредприятий Брестского района установлено, что перед составлением годовой бухгалтерской отчетности не назначались и не проводились инвентаризации незавершенного строительства и обязательств. При смене материально-ответственных лиц (бригадиров животноводческих ферм) – 7 раз, инвентаризация в установленном порядке не назначалась, а соответственно и не проводилась ни в одном из случаев. Комитетом выявлены излишки, а также недостача различных ветеринарных препаратов.

В соответствии с законодательством, при инвентаризации основных средств комиссия производит осмотр объектов и оформляет опись, в которой указываются инвентарные номера основных средств. Однако при осмотре территории предприятий проверяющими устанавливается отсутствие на многих объектах основных средств (зданиях и сооружениях) инвентарных номеров, что может свидетельствовать о формальном проведении инвентаризации субъектами хозяйствования. Как результат – необеспечение достоверности сведений о фактическом наличии объектов основных средств, содержащихся в инвентаризационных описях, невозможность сопоставления фактического наличия основных средств с данными бухгалтерского учета.

Ответственному бухгалтеру, соблаговолившему выйти из кабинета при проведении инвентаризации, представилась бы возможность избежать нарушений в части неправильного применения к объектам основных средств норм амортизационных отчислений, а соответственно и определения остаточной стоимости объектов основных средств.

Не надо иметь специальные знания, чтобы определить технические характеристики объектов основных средств, такие как одноэтажные или многоэтажные здания, кирпичные, деревянные или каркасно-панельные.

Одной из основных задач при проведении выборочной инвентаризации является:

  • осуществление контроля сохранности ценностей,
  • выполнение правил их хранения,
  • соблюдение материально-ответственными лицами установленного порядка первичного учета.

Вместе с тем, фактически выборочные инвентаризации редко проводятся субъектами хозяйствования.

Например, при проведении Комитетом проверки предприятия лесного хозяйства в ходе выборочной инвентаризации находящихся на центральном складе учреждения товарно-материальных ценностей, была установлена недостача почти 10 кг меда. Сумма недостачи была внесена материально ответственным лицом в кассу лесхоза.

Про инвентаризацию отходов в большинстве случаев субъекты хозяйствования вообще забывают.

В соответствии с действующим законодательством инвентаризация отходов проводится не реже одного раза в пять лет, но в случаях выявления новых видов отходов производства, изменения технологических процессов производства продукции, изменения перечня выпускаемой продукции, изменения сырья и материалов, применяемых для получения продукции, реконструкции, модернизации, перепрофилирования производства, предписания территориальных органов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь проводится досрочная инвентаризация.

Например, в ходе внеплановой инвентаризации на одном из предприятий легкой промышленности были выявлены неучтенные отходы производства такие как: полиэтилен, отходы (обрезки) для всех видов тканей, полипропилен, отходы бумаги и картона, стеклобой, оргтехника, утратившая свои потребительские свойства и др. Выявленные неучтенные отходы производства оприходованы в бухгалтерском учете.

По результатам в Инструкцию по обращению с отходами производства внесены изменения в части видов образующихся на предприятии отходов производства.

Основной причиной повторяющихся из года в год нарушений являются поверхностный и непринципиальный подход отдельных руководителей.

Главную скрипку здесь, конечно же, должны играть руководитель и главный бухгалтер предприятия. И ведь хозяин вроде как есть, но зачастую назвать его таковым не получается, и суть не только в постановке на учет бесхозного добра. Важно донести до тех, кому это имущество передано в управление, как правильно найти ему применение и как извлекать максимум выгоды для предприятия, работников и в итоге государства.

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