На Европейские игры не пустят фанатов-хулиганов. Вопрос с продажей спиртного еще не решен

Источник материала: Tut.by

В Минске усиливают меры безопасности на время проведения Европейских игр . Начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков в интервью газете «На страже» заявил, что на трибуны не пустят фанатов-хулиганов, которым по решению суда запрещен вход на спортивные мероприятия, и зрителей с алкоголем.



Фото: minsk2019.by

По словам Ивана Кубракова, на спортивные объекты не пустят фанатов с селфи-палкой и флагами с незарегистрированной символикой. Список запрещенных вещей будет опубликован на сайте МВД, а также рядом с КПП.

— На объектах Игр уже обновлены системы видеонаблюдения, установлены дополнительные технические средства, способные распознать нежелательных гостей, вход которым на массовые мероприятия запрещен решением суда, — поясняет Кубраков.

Речь идет про административный запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений ( ст. 6.13 КоАП ), чаще всего такое наказание назначают фанатам-хулиганам.

— Также не попадут на трибуны персоны из списков Интерпола, — уточняет начальник ГУВД Мингорисполкома. — Российские коллеги предпримут все меры, чтобы не допустить въезда в Беларусь болельщиков, которые на родине нарушали общественный порядок во время футбольных матчей и других соревнований.

Кубраков также заявил, что с алкоголем на спортивные мероприятия гостей не пустят.

Однако, как будут продавать в Минске спиртное во время Европейских игр, пока неизвестно. Как пояснили TUT.BY в Главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома, соответствующий документ пока еще не принят.

Напомним, 20 мая Александр Лукашенко подписал указ о мерах безопасности в период проведения Европейских игр в Минске — с 17 июня по 2 июля. Согласно документу , охране в гостиницах разрешат проводить личный досмотр туристов, правоохранительные органы в течение суток будут блокировать сайты с призывами к несанкционированным митингам.