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На Европейские игры не пустят фанатов-хулиганов. Вопрос с продажей спиртного еще не решен
28.05.2019 14:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске усиливают
По словам Ивана Кубракова, на спортивные объекты не пустят фанатов с селфи-палкой и флагами с незарегистрированной символикой. Список запрещенных вещей будет опубликован на сайте МВД, а также рядом с КПП.
— На объектах Игр уже обновлены системы видеонаблюдения, установлены дополнительные технические средства, способные распознать нежелательных гостей, вход которым на массовые мероприятия запрещен решением суда, — поясняет Кубраков.
Речь идет про административный запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений (
— Также не попадут на трибуны персоны из списков Интерпола, — уточняет начальник ГУВД Мингорисполкома. — Российские коллеги предпримут все меры, чтобы не допустить въезда в Беларусь болельщиков, которые на родине нарушали общественный порядок во время футбольных матчей и других соревнований.
Кубраков также заявил, что с алкоголем на спортивные мероприятия гостей не пустят.
Однако, как будут продавать в Минске спиртное во время Европейских игр, пока неизвестно. Как пояснили TUT.BY в Главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома, соответствующий документ пока еще не принят.
Напомним, 20 мая Александр Лукашенко
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Люди, которых ищут по линии Интерпола, тоже не попадут на трибуны.
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