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Уровень безработицы снизился

28.05.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Уровень зарегистрированной безработицы в Брестской и Гродненской областях составил 0,5 процента; в Витебской, Гомельской и Могилевской областях – 0,4 процента; в Минской – 0,3 процента, в г. Минске − 0,1 процента.

На учете в качестве безработных на 1 мая 2019 г. состояло 14,5 тыс. человек, что на 33,5 процента безработных меньше, чем на 1 мая 2018 г. (21,8 тыс. человек).

Нанимателями на 1 мая 2019 г. заявлены сведения о наличии 80,6 тыс. свободных рабочих мест, что на 22,8 процента больше, чем на 1 мая 2018 г. (65,7 тыс.). Спрос на работников по рабочим профессиям составил 63,1 процента от общего числа вакансий против 61,4 процента на 1 мая 2018 г.

Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 мая 2019 г. составил 0,2 безработных на одну вакансию (на 1 мая 2018 г. – 0,3).

При этом в Брестской и Витебской областях данный показатель составил 0,3 безработных на вакансию; Гомельской, Гродненской и Могилевской - 0,2; Минской области и г. Минске − 0,1 безработных на вакансию.

В январе-апреле 2019 г. за содействием в трудоустройстве обратилось 56,6 тыс. человек, из которых поставлено на учет в качестве безработных 35,8 тыс. человек.

В рамках реализации подпрограммы «Содействие занятости населения» Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016 – 2020 годы в январе-апреле 2019 г.: 

на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроено 38 тыс. человек или 67,1 процента от обратившихся за содействием в трудоустройстве, из них 24,5 тыс. безработных;

на обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, направлено 1,9 тыс. человек;

в оплачиваемых общественных работах при содействии службы занятости приняли участие 11,8 тыс. человек;

на новое место жительства и работы переселено 53 семьи безработных.

http://www.mintrud.gov.by/ru/news_ru/view/zanjatost-naselenija_3208/а

 
Теги: Минск
 
 
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Уровень зарегистрированной безработицы на 1 мая 2019 г. составил 0,3 процента и по сравнению с 1 мая 2018 г. (0,5 процента) снизился на 0,2 процентных пункта.
 
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