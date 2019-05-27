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«Повышенного давления не чувствую». Врачи отвечают на вопросы о гипертензии

28.05.2019 14:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Онлайн-конференция «Артериальная гипертензия. Болезни сердца и сосудов» проходит на информационных порталах «Здоровые люди» (24health.by) и TUT.BY.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Артериальная гипертензия — самый распространенный фактор риска развития многих сердечно-сосудистых заболеваний. Примерно половина случаев инфаркта миокарда и около 80% случаев инсульта связаны с повышенным артериальным давлением.
Существует ли понятие «рабочее давление»? Можно ли вылечить артериальную гипертензию? Передаются ли болезни сердца и сосудов по наследству? Полезно ли красное вино для сердечно-сосудистой системы?

На ваши вопросы отвечают:

  • Вадим Сушинский, главный внештатный специалист по общей врачебной практике Минздрава, заведующий кафедрой общей врачебной практики БГМУ, к.м.н., доцент;
  • Ирина Козич, заведующая кардиологическим отделением (для больных инфарктом миокарда) 4-й городской клинической больницы Минска имени Н.Е. Савченко.

— Еще в 1988 г. на обследовании в больнице мне поставили диагноз «нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу». Регулярно при посещении терапевта измеряемое давление повышается, хотя в домашних условиях составляет 125−135/80−85. Более 10 лет назад врач сообщил, что диагноз НЦД во врачебной практике не применяется. Соответственно, у меня артериальная гипертензия и надо регулярно принимать медпрепараты. Я, конечно, не враг себе, но реально ощущаю на приеме у врача легкий «мандраж», от которого, вероятно, подскакивает давление. Подскажите, есть ли варианты, кроме приема препаратов для стабилизации давления? Или, может, моя проблема в другой плоскости? Причем я знаю еще нескольких знакомых с подобным НЦД.

Вадим Сушинский: В прошлом веке действительно у молодых людей мог существовать диагноз «нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу». Сегодня такой диагноз в клинической практике не используется. В то же время хочется обратить внимание, что речь и идет о клинической ситуации, которая наблюдалась более 30 лет назад. Характерно, что с возрастом артериальное давление у большинства людей повышается. Именно поэтому в настоящее время вероятно мы должны говорить о диагнозе артериальная гипертензия. Из представленных вами данных, нет прямого указания, что у вас есть есть артериальное давление более чем 140/90, что в настоящее время используется в качествен критерия для диагностики заболевания. Однако для контроля артериального давления медикаментозная терапия может назначаться даже у людей с более низким АД с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений. Хотелось бы обратить ваше внимание на корректность измерения артериального давления. Возможно легкий мандраж, который вы описываете в своем вопросе, есть проявление синдрома белого халата. Решение о необходимости приема лекарственных средств может быть принято после полной оценки вашего клинического состояния.

— Может ли Омега 3 стабилизировать давление?

Ирина Козич: Омега 3 назначается для коррекции факторов риска артериальной гипертензии, а не для стабилизации давления.

— Мне ровно 60 лет. Уже лет 20 у меня постоянно очень высокое АД. Пью кучу сильнейших лекарств, а давление ниже 185/110 не опускается. А временами бывает и 260/160! Раза 4 лежал в больницах на обследовании, но результата практически нет. И самое плохое, что этого огромного давления я не чувствую. Подскажите, пожалуйста, что мне делать?

Вадим Сушинский: Из вашего сообщения следует, что у вас неконтролируемое течение артериальной гипертензии. Сегодня принципиально важной позицией является достижение целевого артериального давления — давления, которое позволяет снизить риски сердечно-сосудистых осложнений (инфарктов, инсультов, хронической болезни почек и хронической сердечной недостаточности). Действительно, у ряда пациентов достижение целевого артериального давления представляет собой трудную задачу. Для его достижение необходимо соблюдение немедикаментозных мер лечения, а также назначение у большинства пациентов комбинированное антигипертензивной терапии. Ряду пациентов приходится принимать 3, 4, а иногда и больше лекарственных средств. Подбор терапии осуществляет врач и нередко этот процесс занимает очень длительное время. Вы относитесь к категории людей, которые субъективно не ощущают повышенного артериального давления и требуют более частого динамического наблюдения. Рекомендую вам постоянное наблюдение в поликлинике по месту жительства у врача общей практики (участкового терапевта), который при необходимости направит вас на консультацию к кардиологу или предложит стационарное лечение.

 
Теги: Минск
 
 
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Онлайн-конференция «Артериальная гипертензия. Болезни сердца и сосудов» проходит на информационных порталах «Здоровые люди» (24health.by) и TUT.BY.
 
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