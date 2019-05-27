В Могилеве закрылся Burger Master. Сеть ушла из города окончательно

Источник материала: Tut.by

В Могилеве закрылся второй ресторан белорусской сети фастфуда Burger Master. Эту информацию TUT.BY подтвердили в торговом центре «ПерекрестОК» и в администрации компании. Несколько лет назад в Могилеве, напомним, закрылся Burger Master в ТЦ «Армада».



Ресторан проработал здесь почти пять лет, открылся в июле 2014 года. Это место было популярным среди студентов (рядом МГУ им. А.А.Кулешова) и школьников, людно там было и по выходным. Действовала система «рефил».

Нового ресторана сети в Могилеве ждать не стоит, сообщили TUT.BY в Burger Master. В компании заявили о смене сферы деятельности.

Что будет на месте точки общепита, пока решают в администрации ТЦ «ПерекрестОК».

А что бы вы хотели видеть вместо закрывшегося Burger Master?