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В Могилеве закрылся Burger Master. Сеть ушла из города окончательно
28.05.2019 15:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве закрылся второй ресторан белорусской сети фастфуда Burger Master. Эту информацию TUT.BY подтвердили в торговом центре «ПерекрестОК» и в администрации компании. Несколько лет назад в Могилеве, напомним, закрылся Burger Master в ТЦ «Армада».
Нового ресторана сети в Могилеве ждать не стоит, сообщили TUT.BY в Burger Master. В компании заявили о смене сферы деятельности.
Что будет на месте точки общепита, пока решают в администрации ТЦ «ПерекрестОК».
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Это вторая точка небольшой белорусской сети фастфуда, которая закрылась в областном центре.
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