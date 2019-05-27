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В Могилеве закрылся Burger Master. Сеть ушла из города окончательно

28.05.2019 15:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве закрылся второй ресторан белорусской сети фастфуда Burger Master. Эту информацию TUT.BY подтвердили в торговом центре «ПерекрестОК» и в администрации компании. Несколько лет назад в Могилеве, напомним, закрылся Burger Master в ТЦ «Армада».


Ресторан проработал здесь почти пять лет, открылся в июле 2014 года. Это место было популярным среди студентов (рядом МГУ им. А.А.Кулешова) и школьников, людно там было и по выходным. Действовала система «рефил».

Нового ресторана сети в Могилеве ждать не стоит, сообщили TUT.BY в Burger Master. В компании заявили о смене сферы деятельности.

Что будет на месте точки общепита, пока решают в администрации ТЦ «ПерекрестОК».

А что бы вы хотели видеть вместо закрывшегося Burger Master?

 
Теги: Могилев
 
 
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Это вторая точка небольшой белорусской сети фастфуда, которая закрылась в областном центре.
 
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