Накануне Дня пограничника чествовали стражей границы

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

В Полоцком пограничном отряде прошло увольнение в запас военнослужащих, у которых закончилась срочная военная служба. Для ребят – особенный день, один из самых памятных в жизни.

В преддверии этого события по хорошей традиции в управлении пограничного отряда состоялось праздничное чествование стражей границы.

Командир воинской части полковник Павел Харченко вручил пограничникам благодарности, грамоты и знаки отличия органов пограничной службы. Кроме того, родителям отличившихся военнослужащих от имени командования погранотряда были направлены письма с благодарностью за воспитание сыновей – уже состоявшихся защитников Беларуси.

Со слов рядового Ильяса Мехтиева, служить было очень интересно. Трудными были только первые военные будни в «учебке». А за время службы на границе в Полоцком погранотряде ребята возмужали, окрепли и стали настоящими мужчинами, как они сами признались – пограничным братством.

В этот праздничный день со сцены прозвучали напутственные слова в адрес солдат от председателя Полоцкой городской ветеранской организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов органов пограничной службы» полковника в отставке Василия Трафименко.

Настал тот час, когда военнослужащие, отслужившие установленные сроки срочной военной службы, возмужав, пройдя службу на границе, увольняются в запас. Для них теперь начинается гражданская жизнь. Но о службе на границе они будут помнить всегда.

От имени командования Полоцкого пограничного отряда сердечно поздравляю личный состав, офицеров, прапорщиков, работников и ветеранов органов пограничной службы, ваши семьи с профессиональным праздником – Днем пограничника!

Мужество и героизм воинов-пограничников на протяжении многолетней истории были для многих поколений образцом верного служения своему народу и Отечеству.

Верность боевым традициям, преемственность поколений, высокая самоотверженность и ответственность отличают сегодня тех, кто стоит на страже границы нашей родной земли.

Уверен, что личный состав пограничного отряда и впредь будет демонстрировать примеры бдительного несения службы и профессионального мастерства, надежно охранять границу Родины.

Примите наилучшие пожелания дальнейших успехов в почетной и благородной службе на благо родной Беларуси, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

М.В.ХАРЛАНЧУК,

ВрИО командира войсковой части 2034,

полковник.