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Семьи работников Верхнедвинского маслосырзавода приняли участие в спортивном празднике

28.05.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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Семьи работников Верхнедвинского маслосырзавода приняли участие в спортивном празднике

Когда-то Лев Толстой сказал, что «все счастливые семьи похожи друг на друга», а сегодня его слова нашли непосредственное подтверждение на празднике «Папа, мама, я – спортивная семья!», в котором приняли активное участие десять семей нашего предприятия.

Эти семьи на самом деле счастливы — невозможно не заметить их радостные лица, светящиеся глаза, восторг и уверенность в том, что они — лучшие!
Вниманию участников спортивного праздника, приуроченного к Международному дню семьи, была предложена интересная программа, состоящая из одиннадцати конкурсов. Они имели не только спортивную направленность, но и позволяли семейным командам проявить эрудицию, о чём говорят названия: «Визитка», «Ловкость рук – и никакого обмана!», «Сила есть – ум тоже нужен», «Быстрые ноги», «Папамамабиль», «Перейди болото», «Пингвинята», «Поход по магазинам», «Конкурс капитанов», «Ваятели» и другие.

Семьи работников Верхнедвинского маслосырзавода приняли участие в спортивном празднике
Представление команд было задорным и рифмованным — мы познакомились с командами «Ян Сыродел» и «Ромашки». А затем семьи ринулись в «бой»! Командам были предложены занимательные, иногда очень непростые конкурсы с бегом, прыжками на скакалке, где они показывали спортивные навыки и способность логически мыслить, например, составить эмблему команды в конкурсе «Ваятели».
Конкурсы для мам оказались неожиданными: спортсменкам пришлось вращать обручи, «жонглировать» воздушными шарами. Папы состязались в хоккейной эстафете, переправлялись «через болото» по кочкам. А детские конкурсы стали одними из самых захватывающих. От избытка энтузиазма ребятишек мячи и воздушные шары порой улетали далеко от намеченного курса.

Семьи работников Верхнедвинского маслосырзавода приняли участие в спортивном празднике
Конкурс «Папамамабиль» ещё раз подтвердил, что в каждой семье-участнице царят поддержка, взаимопонимание и взаимопомощь, что в них правит любовь, поэтому они счастливы!
Всех впечатлили капитаны команд, которые достойно защищали честь своих дружных семей, состязаясь в интеллектуальном конкурсе.
Мероприятие проходило в напряженной борьбе. Болельщики и зрители поддерживали команды и очень громко «переживали» за своих. А беспристрастно за ходом соревнований следило авторитетное жюри, состоящее из представителей нашего предприятия.
«Победительницей» у нас стала дружба: все участники состязались на равных и были награждены дипломами, сладким призами, спортивным инвентарем, предоставленными профсоюзным комитетом предприятия во главе с председателем М. Грин.
Участники праздника выражают благодарность проф-союзному комитету за выделенные средства, директору Придвинско-Боровской СШ С.П. Дроздову за предоставленный спортивный зал, педагогу-организатору школы В.В. Рамза и учителю физической культуры В.В. Горавскому за помощь в проведении мероприятия.
Соревнования стали не только испытанием силы и ловкости детей и родителей, но и показателем сплочённости каждой команды. Подобные семейные конкурсы сближают родителей и детей, передают подрастающему поколению приверженность истинным семейным ценностям, приобщают к здоровому образу жизни. Заряд положительной энергии, дружбы и радости, который наши семьи получили в этот день, надолго останутся с ними и станут стимулом для новых побед!
В. Николаёнок,
председатель комиссии
по охране материнства
и детства профсоюзной
организации ОАО
«Верхнедвинский
маслосырзавод».
Фото Геннадия Козлова.

 
 
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