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Владельцы участков должны обезопасить их от борщевика

28.05.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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Владельцы участков должны обезопасить их от борщевика

Борщевик Сосновского является агрессивным чужеродным инвазивным видом растений, наносящим существенный экономический ущерб и оказывающим негативное воздействие на здоровье граждан и окружающую среду.

Райисполкомом установлены показатели наведения порядка на земле на 2019 год, включающие задания по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского. На территории района выявлено 75 мест его произрастания общей площадью 41,34 га.
Мероприятия по регулированию распространения и численности инвазивных видов растений проводятся пользователем земельных участков или водных объектов, в границах которых произрастает борщевик Сосновского. Начиная борьбу с растением-вредителем, необходимо помнить, что размножается оно только семенами, не давая корневой поросли. В зависимости от занимаемой площади, плотности произрастания, степени угрозы жизни и здоровью граждан используют различные способы регулирования распространения и численности борщевика Сосновского. Поскольку гербицид проникает в листья, а потом в корни, уничтожая растение полностью, обработку препаратом необходимо проводить в начале отрастания сорняка, при формировании первой розетки листьев.
Не следует рассчитывать на полное искоренение борщевика в результате однократной химической обработки. Это связано с тем, что в почве накоплен огромный запас семян этого растения, которые сохраняют всхожесть до пяти — восьми лет и всходят не одновременно. Полное уничтожение корневой системы достигается после второй и даже третьей обработки гербицидами. В этой связи первая обработка растений проводится с начала отрастания борщевика (конец мая — начало июня); вторая — перед началом цветения (конец июля).
Механический способ заключается в многократном выкашивании борщевика или удалении растений путем проведения агротехнических мероприятий с использованием техники. Скашивание заключается в систематическом (не менее 3 – 5 раз за вегетационный сезон) скашивании побегов, начиная с фазы розетки до начала бутонизации растений.
Борщевик — двулетнее растение. В первый год из семени растет корень и побеги. На второй год мощный корень выбрасывает сложный зонтик, на котором вызревают десятки тысяч семян и уносятся ветром, животными, птицами к местам своего нового места жительства. Корень отмирает, и материнское растение прекращает свой жизненный цикл. То есть за два года можно уничтожить существующие конкретные заросли, просто скашивая растения в начале июня.
На следующий год корни постараются выпустить новые побеги и зонтик. Их тоже надо вовремя скосить, и не один раз за лето.
Пользователи земельных участков или водных объектов обязаны осуществлять работы по регулированию распространения и численности указанных растений (абзац 10 части первой статьи 9 Закона «О растительном мире»).
Непринятие пользователем земельных участков мер по регулированию распространения и численности инвазивных видов растений является нарушением законодательства Республики Беларусь об охране и использовании растительного мира.
Райинспекцией до начала проведения указанных мероприятий направлены пользователям земельных участков требования, содержащие перечень мест и площади произрастания указанного растения, а также способы борьбы с борщевиком Сосновского, включая технологию и сроки их проведения. При осуществлении контрольных мероприятий в случае установления фактов неисполнения, ненадлежащего или несвоевременного исполнения требований пользователи земельных участков привлекаются к административной ответственности по статье 23.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, которая предусматривает предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.
В. БУЛАВСКИЙ,
начальник районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

 
 
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