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БГУ откроет внутренний дворик для посетителей, но только на время Европейских игр

28.05.2019 16:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во внутренний дворик БГУ уже несколько лет нельзя свободно пройти. Раньше там мог прогуляться каждый — посмотреть на городские скульптуры и историческое здание ректората. TUT.BY спросил в главном университете страны, планируют ли, наконец, открыть двор для посетителей? Как ни крути, уже скоро Европейские игры с обещанным наплывом туристов.


Кирилл Туровский — просветитель, которому посвящена одна из многочисленных скульптур в университетском дворике БГУ

Сам БГУ называет университетский городок за зданием главного корпуса своей визитной карточкой, так написано на сайте вуза.

Здесь и правда можно увидеть немало скульптур, посвященных Франциску Скорине, Ефросинье Полоцкой, Кириллу Туровскому, Сымону Будному, Василю Тяпинскому.

В 2015 году во дворике появился бюст борца за индийскую независимость Махатмы Ганди, спустя два года — бюст философа Конфуция. Тут собирались создать целую скульптурную галерею, посвященную крупным личностям в мировой политике и культуре.

Во дворике есть и стела памяти в честь студентов и преподавателей университета, погибших на фронте — ее установили еще в 1975 году.


Ефросинья Полоцкая

Сымон Будный и Василь Тяпинский

Франциск Скорина

Микола Гусовский

Однако свободно посмотреть на это все обычному прохожему нельзя. TUT.BY задался вопросом: возможно, хотя бы перед Европейскими играми планируют что-то изменить?

В пресс-службе БГУ подтвердили: сейчас находиться на территории университета можно по студенческим билетам или удостоверениям сотрудников. Положение о пропускном и внутриобъектном режиме действует с 2009 года. Групповые экскурсии свой приход во дворик Белгосуниверситета предварительно согласовывают с администрацией вуза.

В университете рассказали, что на время II Европейских игр дворик БГУ откроют, «осознавая значимость и культурно-историческую ценность паркового ансамбля». Обычные туристы, не в группах, смогут посещать городок университета с 21 по 30 июня. В это время, чтобы попасть во дворик, надо будет предъявить документ, удостоверяющий личность.

— Исключением станут дни проведения централизованного тестирования — 21, 23, 25, 27 и 29 июня. Ограничения на вход связаны с большим потоком абитуриентов, — сообщили TUT.BY в БГУ.


Здание ректората БГУ, построенное в 1920-х годах

Пока двор БГУ в Минске остается почти недоступным для минчан и туристов, во многих других европейских городах университетские городки являются популярными местами притяжения туристов.

К примеру, во дворик Ягеллонского университета в Кракове, Польша, можно запросто войти, там часто проводят фотосессии. Ограничен вход в университетский музей (чтобы попасть туда, нужно купить билет), но раз в неделю и туда туристы могут пройти бесплатно.

 
Теги: Минск
 
 
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TUT.BY спросил, планируют ли наконец открыть для посетителей внутренний дворик БГУ
 
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