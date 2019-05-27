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«Ложатся и умирают». В некогда образцовом хозяйстве под Рогачевом дохнут свиньи - от голода

28.05.2019 15:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Они не едят по четыре дня, вообще. Только подойдешь — визжат как резаные и стучат зубами, а потом — ложатся и тихо умирают. Невозможно смотреть на это», — вздыхают работники ОАО «Селекционно-гибридный центр «Заречье». Мы встречаемся в месте, где нас никто из их начальства не увидит, люди просят не называть их имен — боятся, но и молчать, говорят, больше не могут. «Так плохо, как сейчас, еще не было никогда, даже в 90-е», — вспоминают они. На предприятии, между прочим, трудится около 600 человек.


На сайте комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельской области написано: «Открытое акционерное общество «Селекционно-гибридный центр «Заречье» — динамично развивающееся агропромышленное предприятие. Главное направление деятельности — выращивание и реализация высококлассного племенного молодняка свиней, выведение новых пород свиней».

Когда-то, говорят сотрудники, так оно и было. Успешное хозяйство развивалось и строило жилье для своих работников, в итоге вырос целый агрогородок с добротными домами и даже многоэтажками. А о племенных свинках из «Заречья» мечтал любой свинокомплекс. Несколько лет назад — и работники связывают это с тем, что к предприятию присоединили убыточные хозяйства региона — стало хуже, потом — еще хуже, а в этом году — совсем беда.

«Дохнут свиньи, сдохнет комплекс, а нам потом за что жить?»

Вот кадры, снятые работниками хозяйства, — сотни истощенных свиней визжат, шатаются и… умирают. «От голода», — говорят работники.


Открыть/скачать видео (6.08 МБ)


Открыть/скачать видео (6.47 МБ)

По их словам, в прошлом году из-за засухи выдался неурожай зерна. В итоге корма пришлось закупать, однако прокормить 60-тысячное поголовье хозяйству оказалось не по карману.

— Они же [бывшее руководство] видели, что недополучили кормов, в этом случае надо было сокращать поголовье еще до зимы, тогда бы мы продержались. Мы об этом говорили, но нас никто не слушал. В итоге свиньи на протяжении длительного времени недокармливались, а сейчас — в апреле и мае — совсем кормов не стало, и эта голодовка их окончательно добила, — рассказывают работники.

Сбыть оголодавших свиней, а не мучить их, теперь тоже нельзя: «На мясокомбинатах ниже 105 кг не берут, а наши самые «жирные» еле 60 кг завешивают», — объясняют работники.


Директора хозяйства подчиненные в сложившейся ситуации не винят. Говорят, что в должность он вступил всего пять месяцев назад — то есть в заготовке кормов участия не принимал.

— Он сам такой же заложник, как и мы. Мечется, ищет эти корма. 20−30 тонн найдет, но что это? Им в день нужно около 100 тонн комбикорма. На прошлой неделе у нас свиньи не ели 5 дней, директор не смог ничего найти. Раньше хоть зеленую массу давать можно было, но теперь из-за чумы ветнадзор запрещает, можно только комбикорм. А где его взять?


За май, по подсчетам работников, в хозяйстве пало около двух тысяч свиней.

— Приезжают комиссии, смотрят только на паутину да где окно грязное — и остаемся мы снова одни со своей бедой. Мы хотели даже в охрану животных позвонить, пожаловаться на жестокое обращение, но нам сказали, что это только на котиков или собак распространяется, а на свиней — нет.

Конечно, работникам жалко не только животных, но и себя. Ведь их зарплата напрямую зависит от привеса — а его нет.

— За апрель нам доплачивали до прожиточного 330 рублей. На руки «чистыми» люди в итоге получили 270−250. В мае не знаем как хозяйство будет доплачивать, ведь денег нет совсем. Дохнут свиньи, сдохнет комплекс, а нам потом за что жить?

«Взяли кредит — и хватит до нового урожая»

— Получился замкнутый круг — зерна не было уже давно, естественно свиньи недокормлены, а если недокормлены, то нет среднесуточного привеса. Нет привеса — нет реализации, нет реализации — нет выручки, нет выручки нет денег на корма, — объясняет директор ОАО «Селекционно-гибридный центр «Заречье» Виктор Мамурин. Но, уверяет руководитель, проблема уже решена. Буквально вчера!

— Взяли кредит на закупку зерна. До этого нам не давали, так как не было залога, но район и область вмешались — и помогли реализовать нам все это. На сегодняшний день закуплена тысяча тонн. И уже на завтрашний день обеспеченность поголовья кормами 80% будет. Этого хватит до нового урожая.

— А почему все так долго решалось?

— Этого я вам не могу сказать.

 
 
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«Они не едят по четыре дня, вообще. Только подойдешь - визжат как резаные и стучат зубами, а потом - ложатся и тихо умирают. Невозможно смотреть на это», - вздыхают...
 
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