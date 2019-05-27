Проходит суд по делу о хищении более 19 тонн кормов работниками СУП «Андреевка»

Источник материала: Газета Авангард

Вчера в суде буда-кошелевского района началось слушанье резонансного дела. На скамье подсудимых пять человек, четверо мужчин и женщина. Все они работники СУП «Андреевка».





Напомним, 1 февраля текущего года в 4.30 утра возле деревни Пытьковка внимание сотрудников ОВД Буда-Кошелевского райисполкома привлек загруженный автомобиль. В его машине было обнаружено 57 мешков комбинированных кормов для животных общим весом 2470 кг. Корма были похищены со склада СУП «Андреевка», расположенного в агрогородке Широкое. Всего в результате поведенных мероприятий было обнаружено и изъято 456 мешков кормов общим весом 19010 кг.

Все обвиняемые раскаялись в содеянном и признали свою вину полностью. Сегодня им будет вынесен приговор. «Авангард» следит за развитием событий.