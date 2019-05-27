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Проходит суд по делу о хищении более 19 тонн кормов работниками СУП «Андреевка»

28.05.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Вчера в суде буда-кошелевского района началось слушанье резонансного дела. На скамье подсудимых пять человек, четверо мужчин и женщина. Все они работники СУП «Андреевка».

Проходит суд по делу о хищении более 19 тонн кормов работниками СУП «Андреевка»

Напомним, 1 февраля текущего года в 4.30 утра возле деревни  Пытьковка внимание сотрудников ОВД Буда-Кошелевского райисполкома привлек загруженный автомобиль. В его машине было обнаружено 57 мешков комбинированных кормов для животных  общим весом 2470 кг. Корма были похищены со склада СУП «Андреевка», расположенного в агрогородке Широкое. Всего в результате поведенных мероприятий было обнаружено и изъято 456 мешков кормов общим весом 19010 кг.

Все обвиняемые раскаялись в содеянном и признали свою вину полностью. Сегодня им будет вынесен приговор. «Авангард» следит за развитием событий.

 
 
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Вчера в суде буда-кошелевского района началось слушанье резонансного дела. На скамье подсудимых пять человек, четверо мужчин и женщина. Все они...
 
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