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Река Горынь вышла из берегов в Столинском районе

28.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Река Горынь вышла из берегов в Столинском районе, а уровень воды приближается к опасной отметке, сообщил начальник отдела гидрологии «Брестоблгидромета» Михаил Козырев.

Река Горынь вышла из берегов в Столинском районе
«Повышение уровня воды в самой паводкоопасной реке Брестской области наблюдается в течение нескольких дней. За последние сутки в районе гидропоста Викоровичи вода поднялась на 18 см до отметки в 533 см (при выходе на пойму в 450 см). При таких значениях возможно подтопление хозпостроек в населенных пунктах», — отметил главный гидролог области. Вышла вода на пойму и на реке Льва. Большая вода пришла на Столинщину с территории соседней Украины.

«Во второй декаде мая в районе города Сарны выпало значительное количество осадков. Спустя какое-то время вода из реки Случь попала в Горынь — произошел так называемый эффект добегания волны дождевого паводка», — пояснил Михаил Козырев.

По данным отдела гидропрогнозов Белгидромета, в ближайшие день-два рост уровня воды у Викоровичей сохранится. При этом интенсивность подъема уменьшается. Уровень Горыни на гидрологическом посту Дубровица в Украине уже не растет, а на Случи у Сарн происходит значительный спад воды — за последние четверо суток на 64 см. Что касается ситуации на других реках области, то в течение прошедшей недели наблюдалось разнонаправленное движение уровней воды.

Так, на Припяти и Пине в районе Пинска за семидневку уровень упал на 16 см, на Ясельде у Березы не изменился, на Лесной у Каменца поднялся на 18 см, а на Стыри у деревни Лопатино Пинского района и Мухавце у Бреста увеличился на 22 см.

По информации БелТА.

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