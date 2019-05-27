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Пинские спасатели дали советы родителям, как обезопасить досуг детей в летние каникулы

28.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинские спасатели дали советы родителям, как обезопасить досуг детей в летние каникулыЛето – это отпуск у взрослых и  долгожданные каникулы у детей. Каникулы – это свободное время, друзья, развлечения. И когда же как не летом погонять на велосипеде, поплавать в речке, расцарапать коленки, порвать штаны. А для бабушек и дедушек, пап и мам – время волнений и проблем. Ведь самое главное – не допустить, чтобы с любимым чадом что-то случилось. Поэтому давайте еще раз вспомним об опасностях летнего отдыха в деревне и на даче и вместе попробуем избежать неприятностей.

Отправляя детей в деревню или на дачу, еще раз напомните им об опасности игр со спичками, храните спички в недоступных для детей местах, не разрешайте пользоваться  газовыми приборами, повторите с ребенком номера телефонов экстренных служб.

Дорогие взрослые, если вам предстоит длительное строительство или ремонт, оградите опасные участки. Инструменты и материалы убирайте в недоступные для детей места, доставая их по мере необходимости. Объясняйте детям, что игры на стройке небезопасны.

И еще один совет — не отпускайте ребенка купаться одного, всегда контролируйте ситуацию. Будьте вдвойне бдительны, если чадо плавает с надувным кругом. Не позволяйте ребенку купаться больше 10  минут, нырять в незнакомых местах, баловаться на воде.

Деревня – это не только отдых, но и уход за садом и огородом. Если вы обработали овощи химикатами, то обязательно обезопасьте территорию каким либо ограждением и доходчиво объясните ребенку, что заходить туда строго-настрого запрещено, а тем более срывать и пробовать на вкус все то, что зеленеет, желтеет или краснеет на огороде.

Уберите лекарства и химические вещества, необходимые как для сада-огорода, так и для бытовых нужд, в недоступные для ребенка места.  Позаботьтесь о том, чтобы на участке не было ядовитых растений. Если недалеко находится лес, покажите и расскажите ребенку  какие растения и ягоды нельзя трогать и тем более их кушать.

Но, несмотря рекомендации и советы МЧС, не превращайте каникулы своих детей в одно сплошное «нельзя»… Просто будьте бдительны и смотрите в оба.  

Несколько дополнительных советов родителям:

  •  не подпускайте детей к мангалу во время жарки шашлыков. Это может закончиться серьезными ожогами;
  •  все емкости с жидкостью, расположенные на территории дачи или частного подворья, должны быть надежно закрыты;
  •  тяжелые и острые инструменты (грабли, лопаты, лестницу) прячьте подальше от ребенка;
  • следите, где с кем и во что играет ваш ребенок;
  • напомните ребенку правила дорожного движения и оговорите с ним, где он будет кататься на велосипеде.
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