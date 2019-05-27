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В Витебске несколько дней не будут продавать спиртное

28.05.2019 17:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

30 мая в школах Витебска пройдут последние звонки, а 8 июня — выпусные вечера. В эти дни в городе запрещена продажа спиртного в розницу.

В течение суток — с восьми часов утра 30 мая до такого же времени 31 мая — в Витебске вам не продадут пиво и слабоалкогольные напитки (содержащие не более 7 процентов спирта).

Пиво, слабоалкогольные напитки из продажи также уберут на сутки с 8 часов утра 8 июня до 8 часов утра 9 июня. Алкоголь (водку, ликеро-водочные изделия, вино, коньяк, бренди, кальвадос, шампанское и др.) в витебских магазинах 8 июня не будут продавать с 15.00 до 24.00.

 
Теги: Витебск
 
 
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30 мая в школах Витебска пройдут последние звонки, а 8 июня - выпусные вечера. В эти дни в городе запрещена продажа спиртного в розницу.
 
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