Как островецкие водолазы учили плавать школьников из Сморгони (+ВИДЕО)

Источник материала: Светлы шлях

Накануне летних каникул районная организация ОСВОД провела для учащихся городских школ практические занятия поведения на водоемах. В Сморгонь 28 мая приехали водолазы и медики Островецкой спасательной станции.

Водолазы показали детям, как правильно нужно спасать человека, если он начал тонуть. Медики ознакомили собравшихся с основными приемами оказания первой медицинской помощи тем, кто уже пострадал от неправильного купания.





















Председатель Сморгонской РО ОСВОД Александр Дерман отметил, что такие занятия полезны для подростков, так как летом дети остаются без присмотра старших. Главная цель таких мероприятий – научить детей основным правилам поведения на воде. Зная и соблюдая их, дети сохранят свое здоровье.





После окончания занятия мы обратились к школьникам с вопросом, какой урок они вынесли из этого мероприятия. Ответы нас порадовали.

Юлия и Ольга:





- На воде нельзя толкаться. Купаться можно только под присмотром старших, не заплывая за буйки. Для тех, кто еще только учится плавать или плавает неуверенно, нужно одевать спасательный жилет. В воде необходимо находиться не более 20 минут.

- Я плавать не умею, но если увижу, что кто-то тонет, то позову на помощь старших.

Назар и Роман:





- Если человек тонет, то нужно позвать взрослых. А вообще, если плаваешь неуверенно, то не нужно заплывать на глубину – это главное правило.

- Сегодня мы многое узнали из того, что может в дальнейшем нам пригодится. Не все ребята нашего возраста знают, как правильно делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. А на этом занятии медработники все доступно рассказал и показал.

Ознакомиться с местами, где в Сморгонском районе запрещено купаться, можно ЗДЕСЬ .

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото и видео автора.