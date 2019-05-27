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Как островецкие водолазы учили плавать школьников из Сморгони (+ВИДЕО)

28.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Накануне летних каникул районная организация ОСВОД провела для учащихся городских школ практические занятия поведения на водоемах. В Сморгонь 28 мая приехали водолазы и медики Островецкой спасательной станции.

Водолазы показали детям, как правильно нужно спасать человека, если он начал тонуть. Медики ознакомили собравшихся с основными приемами оказания первой медицинской помощи тем, кто уже пострадал от неправильного купания.

Как островецкие водолазы учили плавать школьников из Сморгони (+ВИДЕО)

Как островецкие водолазы учили плавать школьников из Сморгони (+ВИДЕО)

Как островецкие водолазы учили плавать школьников из Сморгони (+ВИДЕО)

Как островецкие водолазы учили плавать школьников из Сморгони (+ВИДЕО)

Как островецкие водолазы учили плавать школьников из Сморгони (+ВИДЕО)

Председатель Сморгонской РО ОСВОД Александр Дерман отметил, что такие занятия полезны для подростков, так как летом дети остаются без присмотра старших. Главная цель таких мероприятий – научить детей основным правилам поведения на воде. Зная и соблюдая их, дети сохранят свое здоровье.

Как островецкие водолазы учили плавать школьников из Сморгони (+ВИДЕО)

После окончания занятия мы обратились к школьникам с вопросом, какой урок они вынесли из этого мероприятия. Ответы нас порадовали.

Юлия и Ольга:

Как островецкие водолазы учили плавать школьников из Сморгони (+ВИДЕО)

- На воде нельзя толкаться. Купаться можно только под присмотром старших, не заплывая за буйки. Для тех, кто еще только учится плавать или плавает неуверенно, нужно одевать спасательный жилет. В воде необходимо находиться не более 20 минут.

- Я плавать не умею, но если увижу, что кто-то тонет, то позову на помощь старших.

Назар и Роман:

Как островецкие водолазы учили плавать школьников из Сморгони (+ВИДЕО)

- Если человек тонет, то нужно позвать взрослых. А вообще, если плаваешь неуверенно, то не нужно заплывать на глубину – это главное правило.

- Сегодня мы многое узнали из того, что может в дальнейшем нам пригодится. Не все ребята нашего возраста знают, как правильно делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. А на этом занятии медработники все доступно рассказал и показал.

Ознакомиться с местами, где в Сморгонском районе запрещено купаться, можно ЗДЕСЬ.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото и видео автора.

 
 
Ссылка на источник 27
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Накануне летних каникул районная организация ОСВОД провела для учащихся городских школ практические занятия поведения на водоемах. В Сморгонь 28 мая приехали...
 
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