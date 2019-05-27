В среду временно ограничат движение по проспекту Независимости

Источник материала: Tut.by

Движение транспорта по проспекту Независимости в среду, 29 мая, временно ограничат. Об этом сообщает «Столичный транспорт и связь».

Движение по проспекту Независимости 29 мая временно ограничат — с 11.10 до 11.40. Это связано с возложением венков и прохождением роты почетного караула во время официального визита в Беларусь начальника объединенного штаба центрального военного совета Китайской Народной Республики.

В это время трассы движения некоторых автобусов изменятся.

— № 100, 115Э, 1063-ТК, 1064-ТК, 1076-ТК, 1112-ТК, 1151-ТК, 1152-ТК, 1280-ТК, 1547-СК пойдут по проспекту Независимости, улицам Свердлова, Ульяновской, Первомайской, Змитрока Бядули, Козлова, проспекту Независимости в обоих направлениях; автобус № 100 на изменяемом участке будет делать остановки «Стадион Динамо» и «Захарова»;

— № 1318-ТК пойдет по проспекту Независимости, улицам Свердлова, Ульяновской, Первомайской, Змитрока Бядули, Козлова, проспекту Независимости, улицам Якуба Коласа, Веры Хоружей, Куйбышева, проспекту Машерова в прямом направлении и по проспекту Независимости, улицам Козлова, Змитрока Бядули, улицам Первомайской, Ульяновской, Свердлова, проспекту Независимости — обратно;

— № 300Э, 1400-ТК пойдут по улицам Бобруйской, Ульяновской, Первомайской, Змитрока Бядули, улице Козлова, проспекту Независимости в прямом направлении; проспекту Независимости, улицам Козлова, Змитрока Бядули, улицам Первомайской, Ульяновской, Свердлова, проспекту Независимости, улице Бобруйская — обратно;

— № 1119-ТК — по проспекту Независимости, улицам Якуба Коласа, Веры Хоружей, Максима Богдановича, улице Немиге, проспекту Победителей в прямом направлении и по проспекту Победителей, улицам Немиге, Максима Богдановича, проспекту Машерова, улице Красной, проспекту Независимости — обратно;

— № 18, 26, 39 — по улицам Захарова, Первомайской, Змитрока Бядули, Козлова, проспекту Машерова в обоих направлениях, со всеми остановками на изменяемом участке.