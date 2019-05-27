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Профессиональные стандарты лягут в основу образовательных программ нового поколения - Карпенко

28.05.2019 17:50 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Профессиональные стандарты лягут в основу образовательных программ нового поколения - Карпенко
Игорь Карпенко. Фото из архива

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профессиональные стандарты лягут в основу учебных планов и программ нового поколения в системе среднего специального и высшего образования. Об этом сегодня заявил министр образования Игорь Карпенко на республиканском семинаре "Перспективные направления развития системы среднего специального образования", передает корреспондент БЕЛТА.

Министр обратил внимание, что с появлением новых требований к специалистам в условиях перевооружения предприятий, развития технологий и цифровизации экономики возникает необходимость в обновлении механизмов взаимодействия заказчиков кадров и системы образования. "Профессиональные стандарты должны лечь в основу образовательных стандартов нового поколения. Это означает изменение подходов по разработке всего содержания образования. Руководителям колледжей предстоит организовать эту работу в своих коллективах", - сказал он.

Игорь Карпенко напомнил, что Совет Министров принял ряд документов, непосредственно влияющих на развитие системы образования. Одним из них стала стратегия совершенствования Национальной системы квалификаций и план по ее реализации до 2025 года. В развитие стратегии при правительстве создан совет, который будет координировать работу органов госуправления и организаций по созданию секторальных советов квалификаций, разработке профстандартов, формированию системы независимой оценки и сертификации квалификаций.

"По сути, секторальные советы совместно со всеми заинтересованными должны формировать квалификационные требования к будущему специалисту, на основании которых уже система образования будет создавать образовательные стандарты и учебно-программную документацию. Даже в процессе подготовки специалиста мы допускаем корректировку содержания подготовки кадров под потребности заказчиков", - пояснил министр. Эти подходы нашли свое отражение в новой редакции Кодекса об образовании, где предлагается отказаться от типовых учебных планов и программ и перейти к примерным, дав больше свободы творчества учреждениям образования и заказчикам кадров.

Создано восемь секторальных советов, в состав которых входят представители системы образования. Игорь Карпенко поручил активнее включаться в деятельность рабочих групп, созданных при секторальных советах по разработке профессиональных стандартов, изучать изменения трудовых функций на рабочих местах и применять актуальные отраслевые технические нормативные правовые акты при разработке содержания подготовки кадров.

В семинаре, который прошел сегодня на базе БГУИР, приняли участие ректоры всех учреждений среднего специального образования Беларуси. Они обсудили особенности развития колледжей в соответствии с потребностями регионов, обновление структуры и содержания образовательных программ, взаимодействие с организациями - заказчиками кадров.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профессиональные стандарты лягут в основу учебных планов и программ нового поколения в системе среднего специального и высшего...
 
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