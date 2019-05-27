Синоптики предупреждают: в среду ожидаются грозы, ветер и сильные дожди

Источник материала: Tut.by

Синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях в среду. Ожидаются грозы, дожди, сильный ветер.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«29 мая в отдельных районах республики ожидаются грозы, сильные дожди, при грозах местами усиление ветра порывами до 15−20 м/с», — сообщается на сайте Белгидромет Минприроды.

Ранее синоптики сообщали , что в среду ожидается облачность с прояснениями. Температура воздуха ночью — +12…18°С, днем — +20…27°С, по северо-западу — +14…19°С. По предварительному прогнозу, к пятнице дождей станет меньше.

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