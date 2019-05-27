В нескольких районах Беларуси произошел мор рыбы

Источник материала: Tut.by

На озере Званом в Полоцком районе произошел массовый мор рыбы. Фотографии с места ЧП опубликовал один из местных пабликов в соцсети. Факт гибели рыбы подтвердили в Госинспекции охраны животного и растительного мира. Ведомство сообщает, что подобные факты зафиксировали еще в четырех районах Витебской, Могилевской и Минской областей.



Фото: vk.com/zhalobapolotsk

Много мертвой рыбы нашли в озере Званом жители деревни Азино. Предположительно, мор произошел 25−26 мая. В чем его причина — пока непонятно. Признаков слива каких-то химикатов в округе специалисты не обнаружили.

Отобраны пробы воды для исследования: есть ли в ней загрязняющие вещества. Рыбу направят на ветсанэкспертизу. Но результатов анализов нужно ждать несколько дней, отмечают в Госинспекции охраны животного и растительного мира.

Сейчас на Званом собирают погибшую рыбу — чтобы ее утилизировать. Уточнятся ущерб природе.



Фото: vk.com/zhalobapolotsk

В последние дни погибшую рыбу нашли не только в этом водоеме. Подобные факты выявили на мелиорированном участке реки Поточанки в Докшицком районе (Витебская область), водоеме у деревни Трилесино в Дрибинском районе (Могилевская область), обводном канале у деревни Ялча в Червенском районе и на Дзержинском водохранилище (Минская область). Во всех случаях также проводится разбирательство.

На берегу реки Поточанки инспекторы обнаружили место с выжженной травой и пожелтевшими деревьями: возможно, это последствия слива в воду каких-либо химикатов.