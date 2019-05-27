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В Осиповичском районе — акция «День трезвости»

28.05.2019 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

30 мая и 8 июня на территории района, за исключением розничной торговли на объектах общепита в розлив, будет ограничена продажа спиртного — в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма и борьбу с ними.

В Осиповичском районе — акция «День трезвости»

 
 
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30 мая и 8 июня на территории района, за исключением розничной торговли на объектах общепита в розлив, будет ограничена продажа спиртного — в связи с проведением...
 
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