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В Осиповичском районе — акция «День трезвости»
28.05.2019 — Новости Общества | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
30 мая и 8 июня на территории района, за исключением розничной торговли на объектах общепита в розлив, будет ограничена продажа спиртного — в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма и борьбу с ними.
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30 мая и 8 июня на территории района, за исключением розничной торговли на объектах общепита в розлив, будет ограничена продажа спиртного — в связи с проведением...
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