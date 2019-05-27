В Осиповичском районе — акция «День трезвости»

Источник материала: Асiповiцкi край

30 мая и 8 июня на территории района, за исключением розничной торговли на объектах общепита в розлив, будет ограничена продажа спиртного — в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма и борьбу с ними.