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Митинг памяти жертв фашизма прошел в деревне Иканы

28.05.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Конец весны 1943 года стал последними днями жизни 576 жителей трех деревень:Пустомстиж,Горелый Луг и Иканы.Они стали жертвами карательной операции немецких оккупантов. По случаю этой даты сегодня в Иканах прошел митинг памяти. В мероприятии приняли участие учащиеся ГУО"Ганцевичский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа имени П.Г.Лопатина Борисовского района", местные жители.Перед присутствующими выступили главный специалист отдела идеологической работы,культуры и по делам молодежи Борисовского райисполкома Марина Свирская, председатель районной организации РОО "Белая Русь"Владимир Васильев, председатель Иканского сельсовета Анна Картасова. На митинге сыграл военный духовой оркестр 60-го отдельного полка связи. Трагически погибших в годы Великой Отечественной войны жителей почтили минутой молчания.С литературной композицией,посвященной военному лихолетью,выступили учащиеся местной школы.
Мероприятие закончилось возложением цветов к мемориалу.

 
 
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В центре небольшого сельского кладбища на окраине деревни Иканы Борисовского района находится мемориальная плита,напоминающая о трагедии 76-летней давности.
 
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