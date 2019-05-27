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29 мая выездной приём граждан в Шумилинском районе проведёт начальник управления внутренних дел Витебского облисполкома М. В. Гриб

28.05.2019 — Новости Общества | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

29 мая выездной приём граждан в Шумилинском районе проведёт начальник управления внутренних дел Витебского облисполкома М. В. Гриб29 мая 2019 года с 10.00 до 12.00 в  малом зале Шумилинского районного исполнительного комитета по адресу: г.п. Шумилино, ул. Короткина, 10, каб. 422  выездной прием граждан и юридических лиц проведет начальник управления внутренних дел Витебского областного исполнительного комитета полковник милиции Гриб Михаил Вячеславович.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам   4- 10- 45, 4- 93- 40, 4- 12- 55.

 
 
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29 мая 2019 года с 10.00 до 12.00 в  малом зале Шумилинского районного исполнительного комитета по адресу: г.п. Шумилино, ул. Короткина, 10, каб. 422  выездной прием граждан и...
 
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