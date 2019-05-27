В Столбцовском районе мужчина спилил 242 дерева. Его ждет большой штраф

Источник материала: Tut.by

У деревни Казейки Столбцовского района задержали 56-летнего жителя райцентра, который организовал незаконную рубку в лесном массиве, сообщает Госинспекция охраны животного и растительного мира.



Фото: gosinspekciya.gov.by

Несколько дней подряд мужчина и нанятые им работники приезжали в лес. Сам организатор пилил сосны и березы, а работники грузили бревна в принадлежащий ему ЗИЛ. По словам мужчины, древесину заготавливал под заказ — кому на дрова, кому на доски.

За три дня лесоруб-нелегал спилил 242 дерева (98 кубометров). Стоимость заготовленной древесины оценивается более чем в тысячу рублей, а причиненный природе вред — в 10,2 тысячи рублей. Эти суммы задержанному придется возместить, кроме того, ему будет назначен штраф, сообщили в ведомстве.