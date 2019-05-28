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В Гомеле День пограничника отпраздновали парадом катеров
28.05.2019 22:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гомельские пограничники 28 мая отмечали свой праздник. Начались торжества у памятного камня «Воинам-пограничникам» — там прошло чествование лучших военнослужащих, а продолжились на набережной парадом пограничных катеров.
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Начались торжества у памятного камня «Воинам-пограничникам» - там прошло чествование лучших военнослужащих Гомельской пограничной группы, а продолжились на...
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