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Орденом Матери награждены 72 жительницы Минска, Гродненской и Могилевской областей

28.05.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 72 жительницы Минска, Гродненской и Могилевской областей. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Орденом Матери награждены 72 жительницы Минска, Гродненской и Могилевской областей

Награды удостоены представительницы различных сфер деятельности — работницы предприятий промышленного сектора, агропромышленного комплекса, организаций торговли, образования, здравоохранения, социального и бытового обслуживания населения, домохозяйки.

В их числе бухгалтер ОАО «Белшина» Татьяна Овсяник, санитарка Могилевской областной больницы Марина Краснопольская, социальный работник Центра социального обслуживания населения Мостовского района Наталья Мекеко, концертмейстер Учебно-педагогического комплекса детский сад — средняя школа №42 Могилева Ольга Муратова, нотариус Минского городского нотариального округа №772 Минской городской нотариальной конторы Елена Сеножатская, маляр Минской дистанции гражданских сооружений УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» Татьяна Сергей.

Источник: БелТА

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 72 жительницы Минска, Гродненской и Могилевской областей. Соответствующий указ
 
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