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Частицы мощей святых Елисаветы и Варвары доставят в Минск из Нью-Йорка

29.05.2019 07:36 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 29 мая по 6 июня в Минске будет пребывать ковчег с десницей святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы и частицей мощей преподобномученицы инокини Варвары, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Великую святыню из Синодального Знаменского собора Нью-Йорка доставят ключарь собора протоиерей Андрей Соммер и представители Молодежной ассоциации святого князя Владимира.

В первый день с 17.00 ковчег будет находиться в Свято-Духовом кафедральном соборе. А 30 мая к 17.00 его перенесут в Свято-Елисаветинский монастырь, в храм в честь иконы Божией Матери "Державная", где он пробудет всю оставшуюся неделю.

Принесение ковчега с десницей святой преподобномученицы благословил митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Поддержку оказывает синодальный отдел по делам молодежи Белорусской православной церкви.

Вместе со святыней православная молодежь США привезет средства для детей-инвалидов реабилитационного центра "Самарянин" в Пинске. В прошлом году Молодежная ассоциация святого князя Владимира помогла минскому дому-интернату для детей-инвалидов с особенностями развития. За собранные средства на территории интерната были созданы сенсорный сад и контактный зоопарк.

В США ковчег находится с 1981 года. Святыню перенесли из Гефсимании.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 29 мая по 6 июня в Минске будет пребывать ковчег с десницей святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы и частицей мощей...
 
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