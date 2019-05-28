В Беларуси начинаются последние звонки. В магазинах запретят продавать спиртное

Источник материала: Tut.by

Сегодня и завтра во всех школах страны прозвенят последние звонки. Праздничные ленточки «Выпускник-2019» мамы, папы и учителя повяжут в эти дни 55,4 тысячам 11-классников. Совсем скоро парней и девушек ждут экзамены и ЦТ — а пока у ребят линейка.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Каждый руководитель учебного заведения сам решает будет последний звонок 29 или 30 мая. Исключение — Минск. 30 мая 20-летие трагедии на Немиге, поэтому все линейки в городе пройдут строго 29 мая. На них соберется 9603 одиннадцатиклассника.

А дальше — взрослая жизнь и лето. Правда, лето для выпускников начнется с экзаменов. У 11-классников их традиционно четыре: изложение по русскому или белорусскому языку, контрольная по математике, история Беларуси и иностранный язык. Пройдут они 1, 3, 5 и 7 июня.

На 8 и 9 июня запланированы школьные выпускные. 11 июня — первое ЦТ. Писать его будут те, кто из двух языков решил сдавать белорусский. За ним 13 июня — русский.

Кстати, чтобы помочь выпускникам и их родителям не пропустить в этой вступительной кампании ни одной важной даты, TUT.BY подготовил небольшую памятку. Ее можно посмотреть здесь .

А еще во время поступления стоит помнить , что документы на бюджет вузы в этом году начинают принимать с 12 июля. В 2019-м набор в университеты на бесплатные места увеличили: принять планируют 26,6 тысяч абитуриентов. Количество бюджетников дневного отделения вырастет на медицинских, ИТ-специальностях, а также на специальностях, связанных с физической культурой и спортом.

Больше станет и «платников». На такие места смогут претендовать 28,2 тысячи парней и девушек. В основном увеличение произошло за счет спортивных и ИТ-специальностей.

Для тех абитуриентов, которые в этом году не планируют сдавать экзамены в вузы, вступительная компания закончится 4 августа. До этой даты можно еще подать документы на платное.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, 29 мая и 8 июня в Минске ограничат продажу алкоголя . Ограничение будет действовать с 08.00 29 мая до 08.00 30 мая и 08.00 8 июня до 08.00 9 июня.