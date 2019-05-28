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В Беларуси начинаются последние звонки. В магазинах запретят продавать спиртное
29.05.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня и завтра во всех школах страны прозвенят последние звонки. Праздничные ленточки «Выпускник-2019» мамы, папы и учителя
Каждый руководитель учебного заведения сам решает будет последний звонок 29 или 30 мая. Исключение — Минск. 30 мая 20-летие трагедии на Немиге, поэтому все линейки в городе пройдут строго 29 мая. На них
А дальше — взрослая жизнь и лето. Правда, лето для выпускников начнется с экзаменов. У 11-классников их традиционно четыре: изложение по русскому или белорусскому языку, контрольная по математике, история Беларуси и иностранный язык. Пройдут они 1, 3, 5 и 7 июня.
На 8 и 9 июня запланированы школьные выпускные. 11 июня — первое ЦТ. Писать его будут те, кто из двух языков решил сдавать белорусский. За ним 13 июня — русский.
Кстати, чтобы помочь выпускникам и их родителям не пропустить в этой вступительной кампании ни одной важной даты, TUT.BY подготовил небольшую памятку. Ее можно посмотреть
А еще во время поступления
Больше станет и «платников». На такие места смогут претендовать 28,2 тысячи парней и девушек. В основном увеличение произошло за счет спортивных и ИТ-специальностей.
Для тех абитуриентов, которые в этом году не планируют сдавать экзамены в вузы, вступительная компания закончится 4 августа. До этой даты можно еще подать документы на платное.
Напомним, 29 мая и 8 июня в Минске
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Сегодня и завтра во всех школах страны прозвенят последние звонки. Праздничные ленточки «Выпускник-2019» мамы, папы и учителя повяжут в эти дни 55,4 тысячам...
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