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Последний звонок для выпускников белорусских школ прозвенит 29 и 30 мая

29.05.2019 07:38 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Последний звонок для выпускников белорусских школ прозвенит 29 и 30 мая
Фото из архива

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов белорусских учреждений общего среднего образования прозвенит 29 и 30 мая, сообщает БЕЛТА.

Девятые классы в этом году заканчивают 85,6 тыс. молодых людей, одиннадцатые - 55,4 тыс. человек.

Республиканский праздник "Последний звонок" состоится 30 мая в Орше - молодежной столице Беларуси 2019 года. Основные торжественные мероприятия пройдут на базе Оршанской государственной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №2 "Ледовая арена". В празднике примут участие 1700 молодых людей - выпускников 11-х классов со всей Беларуси: 200 человек от Минска, по 100 - от Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской и Минской областей и около 900 из Оршанского района и близлежащих районов Витебской области.

Выпускные вечера в 11-х классах рекомендовано провести 8 и 9 июня в стенах школ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов белорусских учреждений общего среднего образования прозвенит 29 и 30 мая, сообщает БЕЛТА. ...
 
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