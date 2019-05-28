Родители гаишника, пропавшие чиновники, трагедия в Лепеле, допросы и первые боровики - все за вчера

Если вы соскучились по президенту, знайте — он в Нур-Султане, скоро будет. Пока же занят встречами с Токаевым, Назарбаевым, а также обменом подарками. А у нас, кстати, скоро большой репортаж из Нур-Султана (нет, конечно, мы не с президентом ездили) — читайте TUT.BY и не пропустите.
А хотите, выезжая в Литву и Польшу, например, проходить границу за час даже на авто? И официальный Минск хочет нам в этом помочь. А что думают в Евросоюзе?
Где все?! Прошлый год был богат на отставки высокопоставленных чиновников — и как-то некоторые потерялись. Мы решили узнать, как сложилась судьба пятерых министров, двух вице-премьеров и еще двух известных госслужащих, которым ранее пророчили карьерный взлет.
А вот история о бедных свиньях. В некогда образцовом хозяйстве под Рогачевом животные дохнут от голода. «Они не едят по четыре дня, вообще. Только подойдешь — визжат как резаные и стучат зубами, а потом — ложатся и тихо умирают. Невозможно смотреть на это». Что происходит и как будут спасать животных — расскажем здесь.
Если вы хотите знать, чем в ближайшее время нас порадует Беларусьфильм, — то вот здесь расскажем. Если вдруг захотите узнать, сколько студия зарабатывает (или в каких она минусах?..) — то сразу нет. «Сейчас в цифрах не назову, но обещаю отдельную встречу по этому вопросу в июле», — говорит нам гендиректор Беларусьфильма. «Кажется, теперь я знаю, что буду отвечать, когда меня спросят про трафик, KPI, бюджет и вот это вот все. Спасибо, Владимир Михайлович», — говорит наша редактор «Афиши» Аня Ефременко.
Когда мы слышим о таких историях, хочется, чтобы пенсия не наступала никогда — там постоянно всплывают какие-то подвохи! Смотрите, наша очередная героиня из Сморгони в 58 лет оказалась без работы и без пенсии — и шансов получать что-то большее, чем 112 рублей «на коммуналку и таблетки» похоже, нет.
Вы уже пробовали расплатиться за проезд в трамвае бесконтактной банковской картой или смартфоном? Такая возможность появилась в Минске меньше недели назад, но уже вылезают «косяки»: вот нашей читательнице с карточки списали в три раза больше денег, чем стоит талон, — а мы попробовали разобраться, что это было.
Власти утвердили окончательную модель памятника великому князю Гедимину, который установят в Лиде в сентябре, — и он уже есть, можно посмотреть (правда, пока в глине, а не бронзе).
Смотрите, какое хорошее дело! Как бы стыдно нам ни было, но все родители школьников знают: у детей, начинающих учить в школе мову, возникают с ней проблемы. Знаете, почему? Учебник для первого класса построен на идее, что у ребенка уже есть лексика. Но где ее взять, если он нигде не слышит белорусскую речь? Получается, он погружается в белорусский язык как в иностранный. Для того, чтобы подготовить малышей к мове, неравнодушная мама создала прекрасный словарь-раскраску — и нам кажется, он нужен каждой семье. Вот здесь расскажем подробнее о нем и краудфандинге на его издание.
О СПОРТЕ
Так, что там на «Ролан Гарросе»? Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко одержала первую в карьере победу на этом престижном турнире: в первом круге соревнований она обыграла словачку Доминику Цибулкову. Как это было — читайте здесь. Во втором раунде «Ролан Гаррос — 2019» Арина встретится с 17-летней американкой Амандой Анисимовой (51 WTA). Ну и, конечно, расскажем, как Вика Азаренко в первом круге выбила в тяжелом матче Елену Остапенко из Латвии. Во втором раунде, кстати, она может встретиться с первой ракеткой мира! Держим кулачки за наших!