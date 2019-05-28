Родители гаишника, пропавшие чиновники, трагедия в Лепеле, допросы и первые боровики - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Сегодня не забудьте зонт (и не забудьте, что в Минске не продают спиртное ): синоптики предупреждают, что погода будет откровенно плохой — грозы, дожди, сильный ветер (в Бресте видели, что вчера творилось ?!). А между тем на рынке появились первые белорусские боровики ( явно с Брестчины !) — но пока только для богатых . А мы с вами давайте сглотнем слюну и вспомним, чем еще нас удивил прошедший вторник.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Если вы соскучились по президенту , знайте — он в Нур-Султане, скоро будет. Пока же занят встречами с Токаевым , Назарбаевым , а также обменом подарками . А у нас, кстати, скоро большой репортаж из Нур-Султана (нет, конечно, мы не с президентом ездили) — читайте TUT.BY и не пропустите.

, знайте — он в Нур-Султане, скоро будет. Пока же занят встречами с , , а также . А у нас, кстати, скоро большой репортаж из Нур-Султана (нет, конечно, мы не с президентом ездили) — читайте TUT.BY и не пропустите. А хотите, выезжая в Литву и Польшу, например, проходить границу за час даже на авто? И официальный Минск хочет нам в этом помочь. А что думают в Евросоюзе ?

даже на авто? И официальный Минск хочет нам в этом помочь. ? Где все?! Прошлый год был богат на отставки высокопоставленных чиновников — и как-то некоторые потерялись. Мы решили узнать, как сложилась судьба пятерых министров, двух вице-премьеров и еще двух известных госслужащих, которым ранее пророчили карьерный взлет.





ОЧЕНЬ НУЖНОЕ

Мы поговорили с родителями найденного мертвым 16 мая инспектора ГАИ — о «попытке суицида» в апреле, странностях перед смертью, их недоверии к официальной версии СК и милиции. Мама с папой требуют эксгумации тела сына и ответов на свои многочисленные вопросы .









Власти утвердили окончательную модель памятника великому князю Гедимину , который установят в Лиде в сентябре, — и он уже есть, можно посмотреть (правда, пока в глине, а не бронзе).

, который установят в Лиде в сентябре, — и (правда, пока в глине, а не бронзе). Смотрите, какое хорошее дело! Как бы стыдно нам ни было, но все родители школьников знают: у детей, начинающих учить в школе мову, возникают с ней проблемы. Знаете, почему? Учебник для первого класса построен на идее, что у ребенка уже есть лексика. Но где ее взять, если он нигде не слышит белорусскую речь? Получается, он погружается в белорусский язык как в иностранный. Для того, чтобы подготовить малышей к мове, неравнодушная мама создала прекрасный словарь-раскраску — и нам кажется, он нужен каждой семье. Вот здесь расскажем подробнее о нем и краудфандинге на его издание .

О СПОРТЕ

Так, что там на «Ролан Гарросе»? Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко одержала первую в карьере победу на этом престижном турнире: в первом круге соревнований она обыграла словачку Доминику Цибулкову. Как это было — читайте здесь . Во втором раунде «Ролан Гаррос — 2019» Арина встретится с 17-летней американкой Амандой Анисимовой (51 WTA). Ну и, конечно, расскажем, как Вика Азаренко в первом круге выбила в тяжелом матче Елену Остапенко из Латвии. Во втором раунде, кстати, она может встретиться с первой ракеткой мира! Держим кулачки за наших!





Все новости вторника, 28 мая

Кстати! Вы уже видели кино о том, как создавался финальный сезон «Игры престолов» ? Обязательно посмотрите, как актеры реагируют на ключевые сюжетные повороты 8 сезона! Ой! Едва не забыли предупредить, что там будет ОЧЕНЬ МНОГО СПОЙЛЕРОВ. Если вы пока к ним не готовы, лучше почитайте какое-нибудь ми-ми-ми (или, например, условия нашего нового конкурса , в котором можно выиграть 300 рублей).

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