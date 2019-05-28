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Родители гаишника, пропавшие чиновники, трагедия в Лепеле, допросы и первые боровики - все за вчера

29.05.2019 08:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Сегодня не забудьте зонт (и не забудьте, что в Минске не продают спиртное): синоптики предупреждают, что погода будет откровенно плохой — грозы, дожди, сильный ветер (в Бресте видели, что вчера творилось?!). А между тем на рынке появились первые белорусские боровики (явно с Брестчины!) — но пока только для богатых. А мы с вами давайте сглотнем слюну и вспомним, чем еще нас удивил прошедший вторник.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Если вы соскучились по президенту, знайте — он в Нур-Султане, скоро будет. Пока же занят встречами с Токаевым, Назарбаевым, а также обменом подарками. А у нас, кстати, скоро большой репортаж из Нур-Султана (нет, конечно, мы не с президентом ездили) — читайте TUT.BY и не пропустите.
  • А хотите, выезжая в Литву и Польшу, например, проходить границу за час даже на авто? И официальный Минск хочет нам в этом помочь. А что думают в Евросоюзе?
  • Где все?! Прошлый год был богат на отставки высокопоставленных чиновников — и как-то некоторые потерялись. Мы решили узнать, как сложилась судьба пятерых министров, двух вице-премьеров и еще двух известных госслужащих, которым ранее пророчили карьерный взлет.


ОЧЕНЬ НУЖНОЕ


  • А вот история о бедных свиньях. В некогда образцовом хозяйстве под Рогачевом животные дохнут от голода. «Они не едят по четыре дня, вообще. Только подойдешь — визжат как резаные и стучат зубами, а потом — ложатся и тихо умирают. Невозможно смотреть на это». Что происходит и как будут спасать животных — расскажем здесь.
  • Если вы ждали новый выпуск спецпроекта «Если к вам пришли» (тьфу-тьфу-тьфу, и по дереву постучать!) — то вот же он! Мы уже разобрались, что делать, если к вам пришли с обыском, узнали, как свидетель может стать подозреваемым и сколько человека могут держать в СИЗО, расписали, что делать родственникам, если близкого задержали, выяснили, чем может помочь адвокат, где его искать и сколько стоят услуги защитника. А сейчас расскажем, как вести себя на допросах — от этого очень многое зависит. Чтобы показать, как это может выглядеть, мы, кстати, сняли очень забавное постановочное видео.
  • Если вы хотите знать, чем в ближайшее время нас порадует Беларусьфильм, — то вот здесь расскажем. Если вдруг захотите узнать, сколько студия зарабатывает (или в каких она минусах?..) — то сразу нет. «Сейчас в цифрах не назову, но обещаю отдельную встречу по этому вопросу в июле», — говорит нам гендиректор Беларусьфильма. «Кажется, теперь я знаю, что буду отвечать, когда меня спросят про трафик, KPI, бюджет и вот это вот все. Спасибо, Владимир Михайлович», — говорит наша редактор «Афиши» Аня Ефременко.
  • Минчане, появился шанс и нам мимикрировать под болельщиков Европейских игр и наконец-то посмотреть, что же находится во внутреннем дворике БГУ — ведь уже несколько лет туда нельзя свободно пройти. Когда бежать — расскажем здесь. Ну, а куда еще идти, например тем, кого милиция считает хулиганами — и не пускает на стадионы? Конечно, на Кирилла Туровского любоваться!
  • Когда мы слышим о таких историях, хочется, чтобы пенсия не наступала никогда — там постоянно всплывают какие-то подвохи! Смотрите, наша очередная героиня из Сморгони в 58 лет оказалась без работы и без пенсии — и шансов получать что-то большее, чем 112 рублей «на коммуналку и таблетки» похоже, нет.
  • Вы уже пробовали расплатиться за проезд в трамвае бесконтактной банковской картой или смартфоном? Такая возможность появилась в Минске меньше недели назад, но уже вылезают «косяки»: вот нашей читательнице с карточки списали в три раза больше денег, чем стоит талон, — а мы попробовали разобраться, что это было.
  • А у нас вчера прошла онлайн-конференция «Артериальная гипертензия. Болезни сердца и сосудов». Столько, оказывается, у вас есть вопросов по давлению! Если вдруг пропустили, кстати, наше большое интервью с крутым кардиологом на эту же тему — то вот оно (очень полезно!). И берегите себя, белорусы!


  • Власти утвердили окончательную модель памятника великому князю Гедимину, который установят в Лиде в сентябре, — и он уже есть, можно посмотреть (правда, пока в глине, а не бронзе).
  • Смотрите, какое хорошее дело! Как бы стыдно нам ни было, но все родители школьников знают: у детей, начинающих учить в школе мову, возникают с ней проблемы. Знаете, почему? Учебник для первого класса построен на идее, что у ребенка уже есть лексика. Но где ее взять, если он нигде не слышит белорусскую речь? Получается, он погружается в белорусский язык как в иностранный. Для того, чтобы подготовить малышей к мове, неравнодушная мама создала прекрасный словарь-раскраску — и нам кажется, он нужен каждой семье. Вот здесь расскажем подробнее о нем и краудфандинге на его издание.

О СПОРТЕ

  • Так, что там на «Ролан Гарросе»? Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко одержала первую в карьере победу на этом престижном турнире: в первом круге соревнований она обыграла словачку Доминику Цибулкову. Как это было — читайте здесь. Во втором раунде «Ролан Гаррос — 2019» Арина встретится с 17-летней американкой Амандой Анисимовой (51 WTA). Ну и, конечно, расскажем, как Вика Азаренко в первом круге выбила в тяжелом матче Елену Остапенко из Латвии. Во втором раунде, кстати, она может встретиться с первой ракеткой мира! Держим кулачки за наших!


Все новости вторника, 28 мая

Кстати! Вы уже видели кино о том, как создавался финальный сезон «Игры престолов»? Обязательно посмотрите, как актеры реагируют на ключевые сюжетные повороты 8 сезона! Ой! Едва не забыли предупредить, что там будет ОЧЕНЬ МНОГО СПОЙЛЕРОВ. Если вы пока к ним не готовы, лучше почитайте какое-нибудь ми-ми-ми (или, например, условия нашего нового конкурса, в котором можно выиграть 300 рублей).

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Доброе утро! Сегодня не забудьте зонт (и не забудьте, что в Минске не продают спиртное).
 
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