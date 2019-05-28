В Беларуси предлагают публиковать общую программу всех депутатов на сайтах местных Советов

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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Консолидированную программу всех депутатов стоит публиковать на сайтах местных Советов депутатов. Такое мнение высказал заведующий кафедрой конституционного права БГУ, заслуженный юрист Беларуси Григорий Василевич на круглом столе "Местное самоуправление: на пути к совершенствованию" в пресс-центре БЕЛТА.

В местные Советы депутатов идут с соответствующими программами, есть некая конкуренция. "Считаю, что консолидированная программа всех депутатов (на областном, районном уровнях) должна быть опубликована на сайтах местных Советов. Контроль со стороны общественности, как реализуются эти программы, должен быть", - отметил Григорий Василевич.

Завкафедрой также считает, что не нужно исключать из Конституции право отзыва депутатов. "Да, это право не реализуется, но пусть оно будет хотя бы с точки зрения контроля за депутатами со стороны населения", - считает он.

В контексте дискуссии о том, какая должна быть избирательная система - пропорциональная, мажоритарная или смешанная, Григорий Василевич ранее высказывал идею апробировать смешанную избирательную систему на областном уровне. "То есть областные советы избирать по смешанной системе: часть по избирательным округам, часть от политических партий. Потом посмотрим, нужно ли это на уровне республики", - добавил он.-0-

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