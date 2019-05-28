В Могилеве и еще 12 районах области завтра не будут продавать алкоголь

Источник материала: Tut.by

Днем трезвости объявлен четверг, 30 мая, в Могилеве, Бобруйске и еще 12 районах области, сообщили TUT.BY в главном управлении торговли и услуг Могоблисполкома. Это связано с проведением последних звонков в учреждениях образования.

Продажу алкоголя ограничат в Белыничском, Быховском, Горецком, Дрибинском, Климовичском, Кличевском, Костюковичском, Кричевском, Могилевском, Осиповичском, Хотимском и Шкловском районах, уточнила заместитель начальника главного управления торговли облисполкома Вероника Титова.

День трезвости — это профилактическая антиалкогольная акция, которая длится с 00.00 до 24.00. Алкоголь в такие дни продают лишь на розлив в заведениях общепита. Считается, что такие акции помогают профилактике алкоголизма и пропагандируют здоровый образ жизни.