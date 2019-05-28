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В Витебске нашли покусанных бешеным лисенком. Среди них - директор зоопарка

29.05.2019 08:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске проходят лечение от бешенства три человека, контактировавшие в зоопарке с лисенком, зараженным этим вирусом. Это двое горожан, которые принесли сюда животное, и директор зоопарка — ее тоже покусало животное. Об этом TUT.BY сообщили в зональном центре гигиены и эпидемиологии.

Напомним, 22 мая в Витебский зоопарк двое горожан принесли лисенка. Через два дня, 24 мая, животное умерло — у него обнаружили вирус бешенства.

Зональный центр гигиены и эпидемиологии через СМИ попросил людей, которые принесли в зоопарк животное, обратиться за медпомощью. 28 мая они пришли в городской травмпункт.

Горожанам назначили курс вакцинации. С 24 мая, когда у лисенка выявили бешенство, ее проходит и директор зоопарка: она ухаживала за зверьком, и он ее покусал.

Для других обитателей зоопарка угрозы нет: лисенок находился на карантине в отдельной клетке.

 
Теги: Витебск
 
 
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22 мая в Витебский зоопарк двое горожан принесли лисенка. Через два дня, 24 мая, животное умерло - у него обнаружили вирус бешенства.
 
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