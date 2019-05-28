Хранителем семейных традиций названа семья Пацукевичей из Борисова

Источник материала: Единство

В рамках проведения конкурса, семьи готовились в течение нескольких месяцев: снимали о себе ролик “Один день из жизни семьи", взрослые готовили выступления “Приемный родитель как призвание и профессия” о личном опыте прихода в профессию, профессиональном становлении и развитии, дети писали сочинение на тему: “Лучшая семейная история”, готовили выставку изделий декоративно-прикладного искусства “Таланты нашей семьи”. Жюри и зрители познакомились с творческими работами семей, а по итогом оценок победителем районного конкурса стала семья Пацукевича Василия Васильевича.

Второй этап проходил 17 мая на базе ГУО "Минский областной институт развития образования". Семья Пацукевича В.В. успешно прошла все этапы конкурса и была награждена дипломом в номинации "Хранитель семейных традиций".

"Семья – самое главное в жизни каждого человека, она остается единственным миром, где возможно счастье для всех и каждого. Так и в семье приемного родителя Василия Васильевича Пацукевича и его жены, Елены Васильевны, которые воспитывались в многодетных семьях, всегда хотели, чтобы их дом был наполнен детским смехом. Желание помочь детям воспитываться в полноценной семье подтолкнуло их в 2017 году распахнуть двери своего дома для пятерых детей, которым нужна поддержка, забота и любовь. На момент создания приемной семьи они уже воспитывали троих своих детей. Василий Васильевич и Елена Васильевна успевают не только заниматься воспитанием детей, хозяйством и домом, но и принимают активное участие в общественной жизни школы, участвуют во всех мероприятиях проводимых ГУО "Социально-педагогический центр Борисовского района". Ежегодно участвуют в районном фестивале художественного творчества детей с особенностями психофизического развития «Мы вместе», в инклюзивном благотворительном фестивале в г. Минск «Мы нужны друг другу», в фестивале «Я хочу стать миссионером», в волонтерской деятельности (помощь пожилым людям, семьям воспитывающих детей с инвалидностью).

Мы желаем семье Пацукевич удачи, здоровья и благополучия.

Справочно

В Борисовском районе функционирует 25 приемных семей и 4 детских дома семейного типа в которых воспитываются 87 детей.

Если вы убеждены в том, что у каждого ребенка должна быть семья, и можете на профессиональной основе принять на воспитание детей с трудной судьбой, тогда это профессия для вас!

Всю необходимую информацию по вопросам создания приемной семьи можно получить по адресу: ГУО "Социально-педагогический центр Борисовского района", г.Борисов, ул 8 Марта, д.6. Телефон для справок :766710