«Прямая телефонная линия» состоится с участием заместителя начальника управления – начальника отдела трудовых отношений
Натальи Владимировны Жуга по вопросу: «Минимальная заработная плата – как государственная гарантия по оплате труда работников».
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"Прямая линия"
29.05.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
«Прямая телефонная линия» состоится с участием заместителя начальника управления – начальника отдела трудовых отношений
Натальи Владимировны Жуга по вопросу: «Минимальная заработная плата – как государственная гарантия по оплате труда работников».
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30 мая 2019 года с 10.00 до 11.00 по телефону 73-92-33 состоится «прямая телефонная линия»
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