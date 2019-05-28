Источник надежды. Построим дом вместе!

Источник материала: Навiны Палесся



Сегодня каждый из нас может оказать посильную помощь тем, кто в этом очень сильно нуждается. Мы вместе можем поспособствовать тому, чтобы молодые люди с инвалидностью не оказались в психоневрологическом интернате для взрослых.

Каждый из нас понимает, что, попадая в данные учреждения, человек лишается дееспособности и становится неполноценным гражданином своего государства. Не секрет, что он обречен стать узником, который закрыт в ограниченном пространстве. Давайте проявим доброту и милосердие к тем, кто в силу обстоятельств или состояния здоровья нуждается в нашем участии.

Первый шаг уже сделан. Центр поддержки молодых инвалидов на безвозмездной основе получил от Столинского районного исполнительного комитета здание в д. Лука, в котором в свое время располагалась школа. Сейчас там проходят лагеря для людей с инвалидностью, мероприятия в рамках работы «Театра под открытым небом». Теперь необходимо на базе этого здания создать Центр независимого проживания людей с инвалидностью (умственной задержкой). Планируется, что в этом доме постоянно будут находиться пять молодых людей с инвалидностью. Для них будут созданы рабочие места.

Центр поддержки молодых инвалидов просит всех граждан не быть равнодушными к данной проблеме и откликнуться на просьбу, чтобы построить ОБЩИЙ дом для тех, кто не может быть один.

Вы можете перевести денежные средства на расчетный счет либо получить дополнительную информацию по интересующим вопросам по адресу: г. Столин, ул. Терешковой, 48 А (Столинское районное ОО «Центр поддержки молодых инвалидов»).

Тел. 2 92 88, e-mail: istochnikstolin@tut.by

ЦБУ № 11 ОАО «Паритетбанк»

МФО POISBY2X

УНП 290927116

р/с BY34POIS301500057919019330012.

Давайте делать добро вместе!