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Приглашаем на смотр-конкурс «Лучшая многодетная семья Верхнедвинщины»

29.05.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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       Уважаемые жители города Верхнедвинска и района! Приглашаем вас 31 мая 2019 года на смотр — конкурс «Лучшая многодетная семья Верхнедвинщины», который состоится в 15.00 в Центре культуры!
        Давайте вместе поддержим наших участников и по болеем за них!

 
 
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>        Уважаемые жители города Верхнедвинска и района! Приглашаем вас 31 мая 2019 года на смотр — конкурс «Лучшая многодетная семья...
 
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