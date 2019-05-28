Приглашаем на смотр-конкурс «Лучшая многодетная семья Верхнедвинщины»

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

Уважаемые жители города Верхнедвинска и района! Приглашаем вас 31 мая 2019 года на смотр — конкурс «Лучшая многодетная семья Верхнедвинщины», который состоится в 15.00 в Центре культуры!

Давайте вместе поддержим наших участников и по болеем за них!