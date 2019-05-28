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Приглашаем на смотр-конкурс «Лучшая многодетная семья Верхнедвинщины»
29.05.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
Уважаемые жители города Верхнедвинска и района! Приглашаем вас 31 мая 2019 года на смотр — конкурс «Лучшая многодетная семья Верхнедвинщины», который состоится в 15.00 в Центре культуры!
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> Уважаемые жители города Верхнедвинска и района! Приглашаем вас 31 мая 2019 года на смотр — конкурс «Лучшая многодетная семья...
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