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Вокруг смерти лейтенанта ГАИ Потаповича разгорается новый скандал

29.05.2019 10:12 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Родители погибшего в Могилеве лейтенанта ГАИ Евгения Потаповича требуют немедленной эксгумации тела: они уверены, что поспешные похороны были не случайны.

Как сообщил телеканалу «Белсат» отец Потаповича, сын был обеспечен финансово, любил свою работу, имею налаженную и стабильную личную жизнь и не высказывал никаких намерений покончить с собой. Не вызывало подозрений и его психическое состояние. Однако в последнее время мать заметила за сыном странное поведение, о чем пишет tut.by, неясным остается и инцидент с его первой попыткой суицида: по словам матери, фактически, никакой попытки и не было, а вот странные новые знакомые неславянской внешности у сына появились.

Отец погибшего настаивает на эксгумации тела, так как на фото видны повреждения на нижней части туловища погибшего, порезанное белье и ножевая рана. Отец полагает, что эксгумация дала бы ответы на эти вопросы, так как в морг никого из родных не пустили: Потаповича родители увидели уже в гробу на прощании.

Кроме того, родители отмечают, что в прошлом году в лесу под Брестом покончил с собой близкий друг Потаповича Валерий Калькис. Его тело также нашли в наручниках, как и тело Потаповича. Сам Потапович, по словам матери, пообещал за друга отомстить. 

Напомним, что 16 мая вечером появилась информация о том, что лейтенант милиции Евгений Потапович был похищен, а затем найден убитым в Могилевской области. В розыск был объявлен черный автомобиль ГАЗ с полной тонировкой и российскими номерами. О нем лейтенант успел написать своим коллегам незадолго до смерти. По горячим следам никого задержать не удалось.

20 мая СК провел брифинг, на котором рассказал о результатах расследования смерти лейтенанта ГАИ в Могилеве. Следствие установило, что Евгений Потапович, вероятнее всего, покончил жизнь самоубийством. Во всяком случае пока - данная версия является приоритетной. Сообщение о похищении цыганами и авто с российскими номерами, по мнению СК, он выдумал, чтобы его тело быстрее нашли.

Министр МВД Игорь Шуневич также подтвердил, что версия с суицидом - основная в расследовании.

 

 
Теги: Брест, Могилев
 
 
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Родители погибшего в Могилеве лейтенанта ГАИ Евгения Потаповича требуют немедленной эксгумации тела: они уверены, что поспешные похороны были не случайны.
 
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