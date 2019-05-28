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Вокруг смерти лейтенанта ГАИ Потаповича разгорается новый скандал
29.05.2019 10:12 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Родители погибшего в Могилеве лейтенанта ГАИ Евгения Потаповича требуют немедленной эксгумации тела: они уверены, что поспешные похороны были не случайны.
Как
Отец погибшего настаивает на эксгумации тела, так как на фото видны повреждения на нижней части туловища погибшего, порезанное белье и ножевая рана. Отец полагает, что эксгумация дала бы ответы на эти вопросы, так как в морг никого из родных не пустили: Потаповича родители увидели уже в гробу на прощании.
Кроме того, родители отмечают, что в прошлом году в лесу под Брестом покончил с собой близкий друг Потаповича Валерий Калькис. Его тело также нашли в наручниках, как и тело Потаповича. Сам Потапович, по словам матери, пообещал за друга отомстить.
Напомним, что 16 мая вечером появилась информация о том, что лейтенант милиции Евгений Потапович
20 мая СК провел брифинг, на котором рассказал о результатах
Министр МВД Игорь Шуневич также
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Родители погибшего в Могилеве лейтенанта ГАИ Евгения Потаповича требуют немедленной эксгумации тела: они уверены, что поспешные похороны были не случайны.
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