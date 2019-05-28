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МакДональдс, хостелы и бар «На Телеграфной». Что нового появится в Гродно в ближайшее время?

29.05.2019 10:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно идет активное строительство (и проектирование) новых баров, кафе и хостелов. Также реконструируются уже существующие объекты. Например в гостинице «Беларусь» уже идет капитальный ремонт, сообщает «Гродненская правда».


Фото: grodnonews.by

Заместитель председателя Гродненского горисполкома Андрей Болтрик рассказал о новых объектах, которые должны появится в Гродно в ближайшее время.

Так, полным ходом идет реконструкция бара на улице Телеграфной. Когда-то культовое заведение начнет работать в новом формате. Новые владельцы рассказали, что здесь откроется современное кафе на 70 посадочных мест.

Одновременно с работой над архитектурным проектом разрабатывается концепция кухни будущего кафе. Открытие планируют на осень нынешнего года.


Фото: Алексей Шота, TUT.BY

Самый крупный в Гродно хостел общей площадью в тысячу квадратных метров разместится в здании по улице Ожешко, 1. Реконструкция предусматривает два этапа. Первую половину площади хостела намерены открыть уже осенью ко Дню города. Вторая часть объекта — на стадии проектирования.

В здании на улице Горького, 27 напротив спортивного комплекса «Неман» разместятся небольшая гостиница и объект общественного питания. Проект комплекса разрабатывает ООО «ВКЛ-проект».

Сейчас решается судьба здания по улице Буденного, 41. Его возвели при строительстве в Беларуси железной дороги Санкт-Петербург-Варшава. Более ста лет назад здесь было депо для ремонта паровозов, которое потом перестроили в жилой дом. Здание куплено инвестором, который разместит здесь в том числе и хостел.

Под хостел реконструируется неиспользуемое здание на улице Большой Троицкой, 57. Здание приобрел предприниматель Сергей Балашов. Он рассказал, что гостиницу на 55−57 человек планируется сдать к концу нынешнего года.

На Большой Троицкой из столетнего аварийного здания со временем сделают современный гостинично-ресторанный комплекс. Здесь будут открыты пивной ресторан и кондитерская, а также терраса с видом на реку Городничанка. Сейчас этот объект на особом контроле горисполкома из-за нарушения сроков его ввода.

На этой же улице может появиться оборудованная парковка для туристических автобусов.

— В перспективе вырисуется и квартал обновленных зданий по улице 2-й Трудовой, которая соседствует с Большой Троицкой, — подчеркивает Андрей Болтрик. — Ряд старых домов здесь также в поле зрения потенциальных инвесторов.


Фото: vgr. by

Рядом с построенным апарт-отелем на улице Калючинской началось возведение еще одного здания. Внешне оно схоже с апарт-отелем. Здесь расположатся сервисные точки, рассчитанные и на приезжающих в город туристов.

Цокольный этаж отводится под кафе, клуб, дискотеку и тренажерный зал. На первом этаже будут оказывать банковские услуги, предусмотрена аптека. В мансардном этаже разместятся туристическое агентство, страховая компания, детские игровые комнаты.

В арендованных помещениях на улице Советской, 1 и 13 разместится кафе с турецкой кухней.


Место, где появится МакДональдс. Фото: grodnonews.by

А еще в Гродно до 2020 года появится МакДональдс. Ресторан быстрого питания построят на пересечении улиц Советских пограничников-Горновых-Транспортной.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно идет активное строительство (и проектирование) новых баров, кафе и хостелов. Также реконструируются уже существующие объекты, например гостиница...
 
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