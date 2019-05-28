В Минске снова ищут 11-летних девочек, которые в этом году уже не раз пропадали

Источник материала: Tut.by

В столице разыскивают двух девочек, обеим по 11 лет. О приметах без вести пропавших сообщает милиция Минска.



Фото: с сайта милиции Минска

Сотрудники отдела уголовного розыска Партизанского РУВД Минска ищут без вести пропавших Ульяну Владимировну Анищенко (11 лет) и Екатерину Дмитриевну Новикову (11 лет). 28 мая 2019 года, около 14.00, они ушли из дома, до сих пор неизвестно, где они находятся.

Приметы Ульяны: на вид 10−12 лет, рост около 150−155 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза голубые, длинные волосы.

Была одета: черная кофта с белыми вставками, черные кеды.

Приметы Екатерины: на вид 10−12 лет, рост около 145−150 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза серо-голубые, волосы светло-русые до плеч.

Была одета: белая кофта, черные брюки, розовые кроссовки, при себе рюкзак светлого цвета.

Если вы узнали изображенных на фото несовершеннолетних или располагаете какой-либо информацией об их местонахождении, просим сообщить об этом в Партизанское РУВД Минска или по телефонам: 8 (033) 322-88-92, 8 (033) 325-62-10 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

Девочки пропадают уже не в первый раз. Их разыскивали (и нашли) в марте и в феврале . В феврале милиция их отыскала ночью возле станции метро «Грушевка», тогда школьницы пояснили, что собирались уехать из Минска в Литву, где живут богатые родственники одной из них.