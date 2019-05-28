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Партизанская летопись: герои Советской Родины. Братья Лизюковы

29.05.2019 11:00 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Партизанская летопись: герои Советской Родины. Братья Лизюковы

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 3 июля 1944 года войска 3-го и 1-го Белорусского фронтов полностью освободили Минск от немецко-фашистских захватчиков. По этому случаю в Москве был дан салют, а разрушенный, но свободный от гитлеровцев Минск готовился к военному параду.

16 июля в торжественном шествии планировалось участие десятков тысяч партизан. В их числе должен был быть и Евгений Лизюков - один из организаторов партизанского движения в Минской области. Когда отряд под его командованием двигался в сторону столицы, бойцы столкнулись с немецкими солдатами, выходившими из окружения…

Как и два его брата - Александр и Петр, Евгений не дождался Великой Победы. Он был убит в бою возле деревни Гребень (Пуховичский район) 7 июля 1944 года.

Новая серия совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея ВОВ "Партизанская летопись" посвящена братьям-героям Лизюковым. Его основой стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, которая хранится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и имеет статус историко-культурной ценности категории "1" международного значения.

Еженедельно мы рассказываем об этих хрониках и публикуем их оцифрованные версии. Каждая из них показывает разные стороны жизни партизанских формирований, раскрывает мысли и чувства людей, рискнувших вести бой в тылу врага.

До 3 июля 2019 года БЕЛТА будет публиковать партизанские журналы, дополняя уникальный текстовой контент архивными фотографиями агентства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 3 июля 1944 года войска 3-го и 1-го Белорусского фронтов полностью освободили Минск от немецко-фашистских захватчиков. По этому случаю в...
 
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