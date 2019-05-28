«Конюшня - в 18 метрах от дома». Минчанка жалуется на конный клуб рядом с домом

Источник материала: Tut.by

Жительница дома по улице Минина пожаловалась в районную администрацию на конный клуб, который появился рядом с домом. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».





В администрацию Московского района обратилась Валентина Ивановна, которая проживает по адресу: улица Минина, 13а. Она рассказала, что два года назад на их улице появился конный клуб. Соседству с лошадьми женщина не рада: животных выгуливают на стадионе, где проводят время дети. Беспокоит ее и специфический запах, который исходит из конюшни.

На улице Минина старые двухэтажные бараки утопают в кустах цветущей сирени. Некогда их строил Минский завод силикатных изделий для своих работников. Сегодня архаичные дома в ведении Мингорисполкома. Валентина Ивановна живет здесь 43 года. Летом к ней приезжает внук.





— Два года назад предприятие «Минсккоммунтеплосеть», которое размещается с нами по соседству, сдало в аренду часть площадей конному клубу, — рассказывает местная жительница.

Конюшня обнесена высоким забором. Выход из нее — прямо во двор домов. Лошадей выводят и направляют на стадион, расположенный за жилым зданием.

— Считаю, что санитарные нормы по размещению такого объекта нарушены. Конюшня располагается в 18 метрах от дома, — говорит Валентина Ивановна. — А ведь там хранятся зерно и навоз!

Оттого в квартире появились мыши и крысы, которые успели прогрызть деревянные полы. Когда на улице жарко, запах от конюшни распространяется по всему двору.

— Словно на навозной куче живем, — отмечает собеседница.

Правда, я, находясь некоторое время возле лошадиного стойла, специфического запаха не уловила. Направляемся на стадион, где, по словам Валентины Ивановны, ежедневно пасут коней. Идем по протоптанной копытами дорожке к заброшенному спортивному объекту. Лошадей там нет.

— У нас других мест для активного отдыха поблизости нет: здесь проводят время летом и взрослые, и дети. Ну и кони пасутся рядом, — поясняет местная жительница.





Бегло оглядываем зеленый объект — следов жизнедеятельности лошадок пока не замечаем. Валентина Ивановна утверждает, что порой после прогулки ее внук приходит домой со следами конского навоза на одежде.

С директором конного клуба связываемся по телефону. Хозяин лошадок Глеб Арестович приглашает нас на территорию конюшни. Говорит, что жалобы женщины не обоснованы. Во-первых, все необходимые разрешения на открытие объекта получены. Во-вторых, животных содержат в чистоте, они регулярно проходят ветеринарный осмотр. Коней с рождения приучают к общению с детьми.

— Наш клуб существует с 1995 года. Дети занимаются бесплатно. Ранее мы располагались на арендованной площадке на улице Гая, но ее снесли. Перебрались сюда, — рассказывает директор. — Сократилось и число наших четвероногих постояльцев: с 17 голов до 3,5.

— 3,5 лошади? — недоумеваем.

— Три взрослые лошади и один пони, — улыбается хозяин. — Мы единственный конный клуб в пределах МКАД. У нас занимаются 20 детей. Ребята ухаживают за животными, убирают территорию.





Конюшни содержатся в порядке. Для покрытия пола стойла здесь используют древесные опилки. Каждое утро его очищают, подсыпая новые. Специфический запах, конечно, присутствует, однако он за пределами конюшни не ощущается. Навозохранилище — в железном контейнере. Пока ходим по конному клубу, девочки-воспитанницы чистят седла и подметают территорию. Затем выводят лошадок на прогулку. Мы следом.

Вновь направляемся на стадион. Там животных привязывают и вычесывают им гриву и хвост.

— Этот стадион решением Мингорисполкома закреплен за нами. Мы его убираем, выкашиваем растительность. Детишек здесь мало. Бывает, приезжает потренироваться футбольная команда «НФК». Так мы животных в сторону отводим, проблем не возникает, — поясняет директор клуба. — Возле лошадей всегда дежурит наша воспитанница. При ней пакет. В случае чего за животными тут же убирают. Это ценное удобрение. Испокон веков лошадь жила рядом с человеком. Если она под контролем ветеринара, то не представляет опасности.

Кроме того, директор клуба утверждает, что жители других соседних домов претензий к лошадкам не имеют. И даже больше — сами вместе с детьми приходят покататься.

В администрации Московского района нам пояснили, что разрешение на открытие конного клуба на улице Минина выдали с условием, что конюшню будут содержать в чистоте, а за лошадьми — производить уборку. Насколько эти требования соблюдают, выяснит санитарная служба района. Она навестит конный клуб в ближайшее время.