В Борисове задержали владельца Тelegram-магазина по продаже наркотиков

Источник материала: Tut.by

За торговлю наркотиками в Борисове задержали 25-летнего местного жителя. По версии следствия, продажи шли через его собственный магазин в мессенджере Тelegram. Об этом сообщает милиция Минской области.





Задержание проводили сотрудники милиции и бойцы отряда быстрого реагирования. На улице Заводской они остановили машину Renault Logan под управлением 25-летнего жителя Борисова.

В ходе обыска нашли пакетики с 59 граммами психотропа альфа-PVP и три таблетки экстази весом в один грамм. Также в машине были разные приспособления для фасовки наркотиков.

По данным милиции, продажи шли через Telegram, а товар клиенты получали через тайники. Подозревают, что парень работал с января, закладки делал в лесном массиве города и возле многоэтажек.

Канал поставки товара и круг возможных покупателей сейчас выясняют. Подозреваемый помещен под стражу, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК. За это грозит до 15 лет лишения свободы.

«К слову, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков», — рассказали в Борисовском РУВД.