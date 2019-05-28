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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси во второй половине дня из-за гроз
29.05.2019 11:17 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси во второй половине дня 29 мая из-за гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сегодня с 12.00 до 18.00 на большей части территории страны ожидаются грозы, местами - сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В отдельных районах возможен град. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до конца дня. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.
В четверг, 30 мая, по восточной части Беларуси также прогнозируются грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В дневные часы по Гомельской и Могилевской областям в отдельных районах возможен град.-0-
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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси во второй половине дня 29 мая из-за гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
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