25 мая работники Сморгонской ЦРБ участвовали в велопробеге

Источник материала: Светлы шлях

25 мая состоялся велопробег работников УЗ « Сморгонская ЦРБ» по маршруту Сморгонь-Жодишки.

Весенний велопробег стал традиционным для работников ЦРБ. В этом году он посвящен Году малой родины, а также 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

В велопробеге приняли участие 19 человек. Почти половина участников – уроженцы аг. Жодишки.

По дороге велосипедисты посетили мемориалы- памятники ВОВ («Переправа», в д. Сосновка, в д.Расло), зажгли памятные лампадки.

В Жодишках участники велопробега познакомились с историей агрогородка, побывали в этнографическом музее, костеле Св. Троицы, познакомились с устройством и работой водяной мельницы.









Соб. инф.