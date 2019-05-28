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25 мая работники Сморгонской ЦРБ участвовали в велопробеге
29.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
25 мая состоялся велопробег работников УЗ « Сморгонская ЦРБ» по маршруту Сморгонь-Жодишки.
Весенний велопробег стал традиционным для работников ЦРБ. В этом году он посвящен Году малой родины, а также 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
В велопробеге приняли участие 19 человек. Почти половина участников – уроженцы аг. Жодишки.
По дороге велосипедисты посетили мемориалы- памятники ВОВ («Переправа», в д. Сосновка, в д.Расло), зажгли памятные лампадки.
В Жодишках участники велопробега познакомились с историей агрогородка, побывали в этнографическом музее, костеле Св. Троицы, познакомились с устройством и работой водяной мельницы.
Соб. инф.
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25 мая состоялся велопробег работников УЗ « Сморгонская ЦРБ» по маршруту Сморгонь-Жодишки.
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