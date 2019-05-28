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Как подготовить ребенка к поездке в лагерь

29.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Лето - это прекрасное время для взрослых и детей. У родителей существует много возможностей обеспечить детям хороший отдых. Одной из них является посещение детского лагеря, для ребенка – это больше чем просто каникулы. С 01 июня 2019 в нашем районе будет работать лагерь с круглосуточным пребыванием детей на базе ГВОУО «Сморгонский лагерь «Орленок», с  03 июня 2019 года начинают свою работу 27 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на  базе  учреждений образования города и района.

Если поездка в лагерь первая в жизни в ребенка, родители волнуются не меньше, чем он сам. Как же сделать так, чтобы он быстро адаптировался к новым условиям, провел смену с удовольствием и пользой для здоровья, повзрослел и обзавелся новыми друзьями?

Тем родителям, которые сомневаются, отправлять ребенка в лагерь или нет, стоит рассматривать лагерь, как дополнительную образовательную возможность. Это возможность для вашего ребенка изучать мир за пределами своего двора, а также возможность дать ребенку временную свободу. Временное освобождение от родительской опеки позволяет ребенку развивать в себе чувство независимости и собственное «Я», знакомиться с другими детьми, развивать навыки общения, работать в команде, проявлять творческий подход.

Психологи считают, что в 8-10 лет ребенку просто необходимо начать взрослеть, а лагерь для этого -подходящее место. Если он еще ни разу в жизни не отрывался от дома и семьи и едет в лагерь впервые, лучше отправить его туда вместе с друзьями, братом или сестрой, и  только на одну смену.

Ребенка можно считать психологически готовым к жизни в лагере, если он самостоятелен, общителен, легко находит общий язык со взрослыми  и со сверстниками, имеет много друзей, может свободно заявить о своих потребностях, не стесняется задавать волнующие его вопросы, выполняет требования взрослых вести себя хорошо, имеет опыт пребывания вне дома (ночевки у друзей,  близких родственников).

Важно и то, чтобы ребенок владел навыками самообслуживания: умел сам, без посторонних умываться, заправлять кровать и элементарно следить за своей внешностью и вещами.

Однако самое главное условие- ребенок должен сам хотеть ехать в лагерь. Если же он категорически отказывается, то родителям стоит задуматься о причинах этого отказа. Вероятнее всего, он просто не готов расстаться с привычным образом жизни, с родителями или испытывает какие-то страхи, связанные с поездкой.  Если у ребенка возникают некоторые сомнения, попробуйте заинтересовать его: постарайтесь объяснить ему, что его там ждет масса развлечений (праздники, дискотеки, концерты). Расскажите, что в лагере  у него будут новые друзья. Чтобы у ребенка появился интерес к предстоящему отдыху, поищите информацию о лагере в Интернете, найдите фотографии. Замечательно, если вы сами вспомните смешную историю, которая произошла в детстве с вами в лагере. 

Если ребенок едет в лагерь в первый раз, то не берите ему путевку на долгий срок, оптимально-7-10 дней. Обязательно объясните, что в  любой момент его оттуда можно будет забрать.

Перед тем как отправлять ребенка на отдых, родителям можно порекомендовать самим съездить в лагерь и ознакомиться с  условиями, в которых будет жить их ребенок. Также следует ознакомиться с режимом дня в лагере.

Собирая ребенка в лагерь,  можно дать ему с собой семейную фотографию либо любимую игрушку- что-то, что будет напоминать о доме. Очень важно поддержать его психологически: говорите ребенку, что верите в его силы и самостоятельность, настаивайте на том, что он непременно справится со всеми сложными ситуациями, которые могут там возникнуть.

Не давайте ребенку в лагерь дорогих вещей (дорогостоящих мобильных телефонов, роликов и так далее). Если такие вещи потеряются, отдых ребенка будет испорчен.

До самого отъезд нужно повторять ребенку, что вы его любит, и как будете скучать без него. Тогда за время лагерной смены у него не появится чувство оторванности и отчужденности.

Если в лагере есть дни для встреч с родителями, посещать детей нужно обязательно: так он не почувствует себя ненужным, глядя на других детей. Если же лагерь расположен слишком далеко от дома, позвоните ему-ведь главное, не терять контакт с маленьким человеком.

Если же ваш ребенок недоволен своим отдыхом и просит забрать его, отнеситесь к его жалобам  серьезно. Расспросите подробно, что напугало  или расстроило его. Попробуйте поговорить с вожатым о произошедшем. Бывает, что на следующий день ребенок уже и не помнит о вчерашних просьбах и плохое настроение проходит без следа. Но если просьбы забрать звучат изо дня в день, то без колебаний возвращайте его домой.

Елена МЕТЛИЦКАЯ, врач-гигиенист Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии.

 
 
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Лето - это прекрасное время для взрослых и детей. У родителей существует много возможностей обеспечить детям хороший отдых. Одной из них является посещение...
 
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