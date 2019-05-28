Каждый день в Беларуси около 40 человек умирают от болезней, связанных с курением

Источник материала: Tut.by

В Беларуси курят 2 млн человек. При этом каждый день около 40 человек умирают от болезней, связанных с курением. Из них три-четыре человека — пассивные курильщики.



Фото: Reuters

Валентин Русович, координатор программ странового офиса ВОЗ по общественному здравоохранению, в Национальном пресс-центре рассказал, что средняя продолжительность жизни мужчин в Беларуси — 69 лет, женщин — 79 лет. При этом по оценкам ВОЗ, все, кто умирают раньше 70 лет, умирают преждевременно. Во многом такие преждевременные смерти происходят из-за распространенности факторов риска, в том числе курения.

По итогам исследования STEPS, 48% мужчин в Беларуси в возрасте 18−69 лет курят, среди женщин этот уровень достигает 12%. На протяжении последних десяти лет распространенность курения в стране снижается. В худшие годы она была свыше 56% среди населения страны.

Важно, что по оценкам ВОЗ, из 300 смертей, которые регистрируют в Беларуси ежедневно, 14% возникли в результате употребления табака. Простыми словами, 40 человек в день в нашей стране умирают от болезней, связанных с курением.

— И это несмотря на то, что в свидетельствах о смерти у 40 человек не будет написано, что смерть наступила в результате курения. На первом месте по смертности в результате курения — сердечно-сосудистые заболевания, а это инфаркты и инсульты, на втором — рак. И это не только рак легких, а 28 локализаций раковых опухолей в том числе и рак мочевого пузыря, прямой кишки, предстательной железы и желудка. На третьем месте среди причин смертности, связанных с курением, — хроническая обструктивная болезнь легких.

Всего в Беларуси курят 2 млн человек и, по прогнозам ВОЗ, каждый второй курильщик, который не сможет завязать, погибнет от заболеваний, связанных с табаком. В то же время каждая десятая смерть при содействии табака — это смерть от пассивного курения.

Средний возраст начала курения среди 18−29-летних — 16,1 лет у юношей и 17,3 года у девушек.

Валентин Русович отметил позитивный момент, связанный с антитабачным декретом. Напомним, в январе Александр Лукашенко подписал декрет № 2 . Документ вступает в силу 27 июля и полностью запрещает курение: во вспомогательных помещениях жилых домов, лифтах, автомобилях, перевозящих детей до 14 лет, на детских площадках, рабочих местах в помещениях, территориях и в помещениях спортивно-оздоровительных лагерей, учреждениях образования, подземных переходах, на остановочных пунктах и посадочных площадках. По мнению специалиста, такая мера за 40 лет позволит сократить количество смертей на 116 тысяч.

Эксперт привел еще несколько цифр: персонал баров и кафе, где курят, в день вместе с пассивным курением получает дозу эквивалентную семи выкуренным сигаретам. А если вы будете жить в гостинице в комнате, где до этого курили, то столкнетесь с проблемой третичного курения. Речь идет о том, что в ковровых покрытиях и занавесках в такой комнате уже будут канцерогенные вещества.

Есть еще одна проблема: пассивное курение детей. Оказывается, в квартирах, где родители курят даже не в присутствии детей, влияние на малышей колоссальное. Это тоже происходит за счет контакта с веществами, которые из-за курения осели на предметах интерьера. Дети в возрасте до трех лет чаще страдают респираторными заболеваниями, если их родители курят дома. Также увеличивается количество острых и средних отитов, пневмоний, в два-три раза увеличивается подверженность бронхитам и бронхиальной астме.

Валентин Русович отмечает, что в два раза снизить распространенность курения поможет увеличение размеров акцизов на табак. Сейчас они составляют 34% от стоимости пачки сигарет, а минимальный рекомендуемый уровень акциза должен быть 75%.