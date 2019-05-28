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В Витебске появится развлекательный центр «Бригантина». Что там будет?
29.05.2019 12:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Четыре современных кинозала на 700 мест, детская игровая комната и кафе появятся в развлекательном центре «Бригантина» после реконструкции бывшего одноименного кинотеатра на проспекте Строителей в Витебске. Об этом сообщил бизнесмен Сергей Романенко, который купил это здание на аукционе и
К капремонту здания, которое пустовало несколько лет и не находило своего покупателя на аукционах, приступили в конце апреля 2019 года.
Строители заменят здесь все, что только возможно: полы, перегородки, потолки, коммуникации. Сохранят лишь несущие конструкции.
К зданию пристроят два новых кинозала. Рядом с развлекательным центром оборудуют стоянку примерно на 90 мест.
А вот название развлекательному центру решили оставить прежнее.
— «Бригантину» знают в Витебске. Нам не придется объяснять, о каком заведении идет речь и где находится развлекательный центр, — говорит Сергей Романенко.
Однако внешняя и внутренняя отделка будущего киноцентра не будет связана с морской тематикой.
Когда завершится реконструкция, бизнесмен не уточнил: пока об этом говорить рано.
Детский кинотеатр «Бригантина» с двумя залами построили в 1988 году. Объект долгое время не использовался, и «Витебскоблимущество» выставляло его на аукционы. В 2015 году здание за 6,8 млрд (недоминированных) рублей выкупил Сергей Романенко. Одним из условий продажи было сохранение профиля — то есть киновидеообслуживание.
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Развлекательный центр «Бригантина» появится после реконструкции бывшего одноименного кинотеатра на проспекте Строителей в Витебске.
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