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Обвиняют во взятке 227 тыс долларов. Начался новый суд над трижды оправданным главным инженером МЗКТ
29.05.2019 12:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уже четыре года Андрей Головач находится за решеткой, когда он первый раз услышал, что оправдан, на свободу так и не вышел — его взяли под стражу в зале суда. Только уже по другому уголовному делу, снова обвинив в получении взяток. Сегодня начался суд уже по новому уголовному делу.
— А 3 мая судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда
Сегодня Андрея Головача конвоиры доставили в суд Первомайского района Минска. Уже по новому уголовному делу главному инженеру МЗКТ предъявлено обвинение по ч.2,3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере), ч.2 ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями).
Перед началом процесса Андрей Головач о чем-то беседует со своим адвокатом Алексеем Шваковым, смотрит в почти пустой зал, а затем надевает очки и изучает документы. Головачу 57 лет, высшее образование, женат.
— Кем работали на момент совершения преступления? - обращается к обвиняемому судья Светлана Черепович.
— Я и сейчас работаю на Минском заводе колесных тягачей, - отвечает Андрей Головач.
— Ранее привлекались к уголовной ответственности?
— Если считать оправдательный приговор, то да, а так — нет, — говорит главный инженер МЗКТ.
Государственный обвинитель по этому уголовному делу — известный прокурор Юрий Шерснев. Он поддерживал обвинение по «делу Коржича» и «делу медиков».
По версии следствия, с 2008 года по 2015 в должности главного инженера Головач получил в качестве взяток 192 200 долларов и 35 тысяч евро (всего 227 200 долларов). Деньги ему якобы передавались «за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию». Например, как член комиссии по закупкам он, по версии обвинения, лоббировал интересы немецкой и южнокорейской компаний, сообщал их представителям, какое оборудование (технические характеристики) планирует закупить МЗКТ.
Как указано в материалах уголовного дела, Андрей Головач брал взятки в разных местах. Например, десять лет назад, в 2009 году, в кафе Москвы, куда обвиняемый приехал в командировку, ему, по данным обвинения, передали 13 тысяч долларов; в 2014 году в Grand Cafe — 60 тысяч долларов, в цеху МЗКТ — одну тысячу евро.
— Признаете вину? - спросила судья у фигуранта.
— Нет.
По словам прокурора, вина Головача подтверждается материалами уголовного дела, показаниями 50 свидетелей, которые будут вызваны в суд, чеками из ресторанов, материалам оперативно-розыскной работы. Головач выступит после допроса свидетелей.
— Я постараюсь доказать, что все, что было установлено следствием, не так, — говорит, находясь в железной клетке, Андрей Головач.
Напомним, Андрей Головач был задержан в мае 2015 года, его обвинили в получении взяток на сумму более 180 тысяч деноминированных рублей. Суд первой инстанции признал фигуранта виновным по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и приговорил к 8 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Но Минский городской суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение в тот же Фрунзенский суд Минска, только к другому судье. В этот раз Головачу был вынесен оправдательный приговор.
— Мой супруг вот уже 44 месяца находится в СИЗО… Андрей написал в письме, что не встречал человека, который под следствием провел больше времени, чем он, — рассказывала TUT.BY в феврале 2019 года Татьяна, жена главного инженера Минского завода колесных тягачей.
В защиту Андрея Головача
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Обвиняют во взятке 227 тыс долларов. Начался новый суд над трижды оправданным главным инженером МЗКТ
Уже четыре года Андрей Головач находится за решеткой, когда он первый раз услышал, что оправдан, на свободу так и не вышел - его взяли под стражу в зале суда. Только...
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